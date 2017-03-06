Госдума перестроит работу трех управлений

Источник: Reuters

Руководство Госдумы запускает реформу аппарата, сообщил «Известиям» источник, близкий к руководству нижней палаты, и подтвердил спикер ГД Вячеслав Володин.

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Изменения коснутся не только его структуры, но проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) депутатских законопроектов.

В Думе хотят, чтобы правительство проводило ее в обязательном порядке. По словам собеседника издания, уже достигнуты первичные договоренности о внесении соответствующих синхронизированных поправок в регламенты правительства и нижней палаты парламента. В правительстве «Известиям» заявили, что работают по действующему регламенту. По информации издания, изменения процедуры ОРВ ранее обсуждалось с главой комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексеем Кудриным. Реформа аппарата

Реформа аппарата Госдумы, которая начнется 6 марта, коснется трех управлений: аналитического, экономического и управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ

По словам источника «Известий», скорее всего, будет реформировано аналитическое управление, которое станет экспертно-аналитическим. В то же время финансовое управление станет финансово-экономическим с передачей части функций по прогнозированию, экспертизе и анализу во вновь образованное экспертно-аналитическое управление. Последнее также займется проведением экспертной оценки законопроектов.

Ранее на эти цели каждой из фракций было выделено финансирование в объеме 10 млрд рублей

Заказывать экспертную оценку законопроектов до внесения должны сами фракции, однако через аппарат Госдумы. В ведение экспертно-аналитического управления как раз и будут входить вопросы проведения конкурсов и закупок на услуги экспертных организаций.

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В данный момент экономическое направление возглавляет Иван Осколков, а аналитическое — Андрей Петров. Оба работают в ГД почти с самого начала предыдущего (шестого) созыва. Источник «Известий» полагает, что, скорее всего, с расширением функционала этих двух направлений их начальники будут заменены. Управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ в должности замруководителя аппарата сейчас возглавляет Ольга Ситникова. В результате реформы эти две должности будут разделены. — Совмещение неэффективно в силу того, что управление большое и требует постоянного внимания, — пояснил собеседник «Известий». Само управление с большой долей вероятности возглавит Константин Тарасов (сейчас — замначальника этого же управления), работающий в аппарате ГД 13 лет. А Ольга Ситникова на посту замруководителя аппарата займется координацией деятельности этого управления с экспертно-аналитическим и с управлением библиотечных фондов (парламентская библиотека). Оценка регулирующего воздействия Руководство Государственной думы рассчитывает на то, что правительство внесет в свой регламент поправки, которые усилят взаимодействие парламента и кабмина в законотворческом процессе, сообщил собеседник «Известий».

Речь идет о проведении оценки регулирующего воздействия, которая согласно регламенту правительства осуществляется при подготовке законопроектов ко второму чтению

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Сейчас в соответствии с регламентом (пункт 104) кабмин сам «принимает решение о возможности проведения такой оценки». В Госдуме хотели бы, чтобы в регламенте правительства появилась норма об обязательном проведении ОРВ как в случае одобрения инициативы правительством, так и в случае неодобрения, пояснил источник «Известий». — Это будет реальное движение вперед по повышению качества законотворчества, — отметил собеседник издания. — Оценку делают в Минэкономразвития специалисты «Опоры» и «Деловой России» с участием экспертов. Поэтому для оппозиции, которая вносит законопроект, крайне важно услышать такую оценку, к которой привлекается деловое сообщество. Кроме этого, можно заказывать ее в Высшей школе экономики, проведя конкурс через систему госзакупок. Мнение экспертов Доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман рассказала «Известиям», что проведение оценки регулирующего воздействия крайне важно для делового сообщества.

Она проводится правительством для тех законопроектов, которые вносит в ГД кабмин, а вот для депутатских законопроектов, по словам эксперта, оценку де-факто никто не делает

— ОРВ — очень серьезная тема, последние несколько лет обсуждающаяся как в правительственных структурах, так и в экспертном сообществе. Речь идет о системе прогнозирования той нагрузки, которую новое регулирование возлагает на экономику, — пояснила эксперт. — Прежде чем принять что-то, надо посчитать, сколько это будет стоить и, соответственно, нужно ли это делать. Мы в этом отношении сильно отстаем от своего партнера по Таможенному союзу и Евразийскому союзу — Казахстана, который вышел вперед по внедрению норм, позволяющих избавить экономику от вала постоянных изменений, которые ложатся серьезным бременем на бизнес.

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Екатерина Шульман отметила, что вопрос о том, когда, кто и чьими силами будет проводить ОРВ, обсуждается и дебатируется в экспертном сообществе и в аппарате правительства. Однако эксперт выразила удивление по поводу того, что Госдума фактически предлагает кабмину взять оценку на себя. — Это дает правительству некий рычаг влияния, — пояснила она. — Определенная странность в этом есть: с точки зрения независимости парламента логично было бы, чтобы Дума проводила ОРВ самостоятельно или через независимые экспертные институты. Но лучше пусть оценку будет делать кабмин, чем никто. Директор Центра ОРВ НИУ ВШЭ Даниил Цыганков сказал «Известиям», что за все последние годы Госдума только однажды захотела воспользоваться нормой, заложенной в регламенте правительства, для проведения оценки регулирующего воздействия депутатских инициатив.

Это произошло осенью 2015 года при теперь уже экс-спикере Сергее Нарышкине, оценивали законопроект Ирины Яровой («Единая Россия») о торговле

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— Госдума должна обзавестись собственным центром компетенции по ОРВ, — считает Даниил Цыганков. — Так делается в парламентах Франции, Швейцарии, Швеции, в Европарламенте. Тем самым Госдума смогла бы проводить оценку экономически значимых законопроектов — как собственных, так и вносимых правительством. Для этого нужно изменить думский регламент и создать отдельное управление ОРВ (придать эту функцию экономическому или аналитическому управлению аппарата Госдумы). Последнее время очень много говорится о повышении качества законопроектов и об их предварительной экспертизе, и введение парламентской ОРВ решило бы эти задачи. В прошлом году, по словам Даниила Цыганкова, ВШЭ адресовала именно такие предложения Центру стратегических разработок Алексея Кудрина. — Альтернативный вариант для Госдумы — перезапустить механизм финансово-экономического обоснования законопроектов. Сейчас такие обоснования — это пустышки, пишут просто «Не требует дополнительных затрат из бюджета». Надо, чтобы вместо этого были реальные расчеты — и не только для бюджета, но и для бизнеса и граждан, — пояснил Даниил Цыганков. В аппарате правительства работают как раньше В аппарате правительства «Известиям» не стали комментировать возможные поправки в регламент, заявив, что в настоящий момент руководствуются действующими нормами. 17 февраля в ходе пленарного заседания спикер ГД уже поднимал вопрос о том, чтобы правительство развернуто аргументировало отрицательные отзывы на депутатские законопроекты (в случае, если кабмин не поддерживает инициативу).

Тогда Вячеслав Володин заметил, обращаясь к полпреду правительства Александру Синенко, что необходимо «более творчески подходить к норме регламента»

— Выступление полномочного представителя правительства предусматривает заявление позиции, — сказал Вячеслав Володин. — Когда проходит обсуждение таких законопроектов, которые вы не поддержали, вам можно было бы приглашать группу поддержки из министерства и аргументировано заявлять о своей позиции. Тогда, возможно, у нас не было бы такого количества выступлений и дискуссия вышла бы на другой уровень, проходила бы с участием третьей стороны. Александр Синенко в ответ заявил, что в таком случае придется «держать целую дежурную группу от каждого министерства» в Госдуме в дни пленарных заседаний. По словам источника «Известий», позже в ходе переговоров обсуждался вариант, при котором правительство будет также аргументировано излагать свою позицию и в случае, когда оно поддерживает законопроект.

Переговоры с правительством по поводу поправок в регламент кабинета министров могут завершится в течение марта