Фийон рассказал о планах «в ближайшие дни» собрать новую команду

Как уточняет издание Ouest-France, бывший премьер-министр сообщил о своей разочарованности тем, что многие его «политические друзья» и члены команды отворачиваются от него в связи с расследованием правоохранительных органов в отношении политика и его супруги Пенелопы о хищении государственных средств и растрате.

«В ближайшие дни я представлю состав этой [новой] команды, и это покажет, что я способен предложить для предвыборной кампании и правительства», — также объявил республиканец.

Кроме того, в интервью Фийон сообщил, что он «не видит причин» для снятия своей кандидатуры с выборов, напомнив, что для участия в президентской гонке он был выбран «демократическим путем». «Никто не властен сейчас заставить меня снять свою кандидатуру с выборов», — сказал политик.