Фийон рассказал о планах «в ближайшие дни» собрать новую команду

Как уточняет издание Ouest-France, бывший премьер-министр сообщил о своей разочарованности тем, что многие его «политические друзья» и члены команды отворачиваются от него в связи с расследованием правоохранительных органов в отношении политика и его супруги Пенелопы о хищении государственных средств и растрате.
«В ближайшие дни я представлю состав этой [новой] команды, и это покажет, что я способен предложить для предвыборной кампании и правительства», — также объявил республиканец.
Кроме того, в интервью Фийон сообщил, что он «не видит причин» для снятия своей кандидатуры с выборов, напомнив, что для участия в президентской гонке он был выбран «демократическим путем». «Никто не властен сейчас заставить меня снять свою кандидатуру с выборов», — сказал политик.
По мнению Фийона, его выход из президентской гонки «приведет к политическому тупику» его «политическую семью»
«Я не аутист, я вижу трудности», — прокомментировал политик расследование прокуратуры в отношении него и его супруги. «Но есть одна вещь, которую я замечаю, и это то, что [участию в выборах моей кандидатуры] нет альтернатив», — заключил республиканец.
Ранее, 5 марта в Париже состоялся митинг сторонников Фийона. По сообщениям представителей политика, в мероприятии приняли участие 200 тыс. человек, при этом источник телеканала BFMTV в полиции заявлял о 350 тыс. — 400 тыс. участниках митинга.
Расследование, фигурантами которого выступают Франсуа Фийон и его жена, началось 25 февраля. Кандидата в президенты Франции следователи обвиняют в фиктивном трудоустройстве его супруги.
Она, по информации сотрудников правопорядка, с 1998 по 2002 год числилась помощницей Фийона в парламенте страны, однако никаких результатов ее деятельности обнаружить следователям не удалось. 2 и 4 марта в рамках этого расследования в парижском доме политика, а также в его загородном особняке состоялись обыски.