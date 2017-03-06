Суд не избрал меру пресечения Насирову

Срок ареста истек 23.57 5 марта.

Активисты продолжаю блокировать вход в здание суда.

Адвокат Насирова сообщил, что его подзащитный соглашается на ограничение своих прав и контроль со стороны НАБУ и САП Прокуроры САП уже покинули здание суда.

Напомним, 5 марта Соломенский райсуд Киева продолжил избирать меру пресечения Насирову.

Уточненное заключение Института кардиологии имени Стражеско относительно состояния здоровья чиновника свидетельствует, что у Насирова диагностировали гипертоническую болезнь II стадии, высокого риска. По состоянию на 4 марта пациент в неотложной помощи не нуждается.

Председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств в сумме свыше 2 млрд грн. Следствие считает, что Насиров, действуя в интересах депутата Онищенко, в рамках «газового дела» безосновательно предоставлял ряду предприятий возможность налоговых обязательств в рассрочку.