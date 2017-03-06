Президент Республики Сербской заявил, что крымский вопрос решен

Он напомнил, что Запад не признал результаты референдума в Крыму, в то время как считается с волей политической элиты в Косово, где референдум даже не проводился.

«Если бы не антиконституционный переворот на майдане, то многих событий не произошло бы. Крым перешел к России на основании референдума, а волю народа необходимо уважать. Крымский вопрос решен», — сказал Додик.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.