Южная Корея сообщила о запуске КНДР неизвестной ракеты

«Сегодня Северная Корея в 7:36 (01:36 МСК) запустила неизвестного типа ракету в сторону Японского моря в окрестностях поселка Тончханни провинции Пхёнан-Пукто», — приводит агентство заявление комитета начальников штабов Южной Кореи.

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По данным агентства, не исключено, что это был испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14

По данным агентства, не исключено, что это был испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14

Нынешний пуск ракеты в КНДР, как отмечают в Сеуле, совпал с проведением в Южной Корее крупномасштабных американо-южнокорейских военных учений.

Генштаб Корейской народной армии предупреждал на прошлой неделе, что КНДР будет вынуждена пойти на ответные меры в связи с этими маневрами.

Как сообщалось ранее, 12 февраля Пхеньян провел испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия.