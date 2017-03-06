Южная Корея сообщила о запуске КНДР неизвестной ракеты
ТОКИО, 6 мар — РИА Новости, Иван Захарченко. Южная Корея зафиксировала пуск в КНДР неизвестной ракеты, сообщило в понедельник агентство Рёнхап.
ТОКИО, 6 мар — РИА Новости, Иван Захарченко. Южная Корея зафиксировала пуск в КНДР неизвестной ракеты, сообщило в понедельник агентство Рёнхап.
«Сегодня Северная Корея в 7:36 (01:36 МСК) запустила неизвестного типа ракету в сторону Японского моря в окрестностях поселка Тончханни провинции Пхёнан-Пукто», — приводит агентство заявление комитета начальников штабов Южной Кореи.
Нынешний пуск ракеты в КНДР, как отмечают в Сеуле, совпал с проведением в Южной Корее крупномасштабных
Генштаб Корейской народной армии предупреждал на прошлой неделе, что КНДР будет вынуждена пойти на ответные меры в связи с этими маневрами.
Как сообщалось ранее, 12 февраля Пхеньян провел испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия.