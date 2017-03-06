Южная Корея созывает национальный совбез в связи с ракетным пуском в КНДР

По данным агентства, распоряжение об этом дал исполняющий обязанности президента Республики Корея Хван Ге Ан.

В совещании примут участие главы министерств обороны и иностранных дел страны, спецслужб и секретарей президента по безопасности и внешней политике

В совещании примут участие главы министерств обороны и иностранных дел страны, спецслужб и секретарей президента по безопасности и внешней политике

Ранее в понедельник комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о том, что КНДР в 07.36 (01.36 мск) запустила неизвестного типа ракету в сторону Японского моря в окрестностях поселка Тончханни провинции Пхенан-Пукто.

По данным агентства Ренхап, не исключено, что это был испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14.

Нынешнее ракетное испытание в КНДР, как отмечают в Сеуле, совпал с проведением в Южной Корее крупномасштабных американо-южнокорейских военных учений. Генштаб Корейской народной армии предупреждал на прошлой неделе, что КНДР будет вынуждена пойти на ответные меры в связи с этими маневрами.

Как сообщалось ранее, 12 февраля Пхеньян провел испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия.