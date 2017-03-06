Япония заявила протест в связи с новым испытанием ракеты в КНДР

Источник: AP 2017

«Это представляет собой серьезную угрозу безопасности нашей страны», — сказал чиновник. Он отметил, что Япония зафиксировала пуски четырех ракет, три из которых упали в исключительной экономической зоне страны в Японском море, не причинив ущерба.

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в эфире телеканала NHK завил, что Пхеньяну уже выражен официальный протест и подтвердил готовность ответить на провокационные действия КНДР