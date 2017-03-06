Япония заявила протест в связи с новым испытанием ракеты в КНДР

«Это представляет собой серьезную угрозу безопасности нашей страны», — сказал чиновник. Он отметил, что Япония зафиксировала пуски четырех ракет, три из которых упали в исключительной экономической зоне страны в Японском море, не причинив ущерба.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в эфире телеканала NHK завил, что Пхеньяну уже выражен официальный протест и подтвердил готовность ответить на провокационные действия КНДР
Он сообщил, что созывает совет национальной безопасности в связи с последними ракетными пусками Северной Кореи.
Ранее о созыве совета нацбезопасности объявили власти Южной Кореи.
КНДР в ночь на понедельник по московскому времени запустила очередную ракету в сторону Японского моря. По оценкам военных, это могло быть испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты, которая, как считают они «может достичь побережья США».