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04:30 (мск), источник: Интерфакс

Япония заявила протест в связи с новым испытанием ракеты в КНДР

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — Осуществляемые КНРД ракетные пуски угрожают национальной безопасности Японии, заявил в понедельник генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга.

Источник: AP 2017

«Это представляет собой серьезную угрозу безопасности нашей страны», — сказал чиновник. Он отметил, что Япония зафиксировала пуски четырех ракет, три из которых упали в исключительной экономической зоне страны в Японском море, не причинив ущерба.

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Он сообщил, что созывает совет национальной безопасности в связи с последними ракетными пусками Северной Кореи.

Ранее о созыве совета нацбезопасности объявили власти Южной Кореи.

КНДР в ночь на понедельник по московскому времени запустила очередную ракету в сторону Японского моря. По оценкам военных, это могло быть испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты, которая, как считают они «может достичь побережья США».

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