Единоросс Николай Сафронов стал главой Баклашинского МО в Иркутской области

Досрочные выборы главы Баклашинского муниципального образования и депутатов Думы Баклашинского сельского поселения состоялись, накануне, 5 марта. В голосовании приняли участие 26,3% избирателей. Главой Баклашинского МО избран Николай Сафронов, выдвинутый «Единой Россией», в Думу Баклашинского сельского поселения избраны самовыдвиженцы и единороссы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Избирательной комиссии Иркутской области.

«За Николая Сафронова проголосовал 1021 избиратель (49,32%). На втором месте по числу набранных голосов — самовыдвиженец Николай Белобородов, его поддержали 872 избирателя (42,13%)», — сообщили в Избиркоме.

В Думу Баклашинского сельского поселения избраны самовыдвиженцы — Оксана Барановская, Игорь Баюшкин, Наталья Борисова, Людмила Долганова, Евгений Маслий, Сергей Фасенко и представители «Единой России» — Андриян Екимов, Виктор Максимов, Лидия Соколова, Александр Фёдоров.