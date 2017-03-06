Рауль Кастро раскритиковал планы Трампа по строительству стены на границе с Мексикой
По мнению кубинца, «мигрантов можно остановить не с помощью стен, а с помощью сотрудничества, взаимопонимания и мира».
По мнению кубинца, «мигрантов можно остановить не с помощью стен, а с помощью сотрудничества, взаимопонимания и мира».
ГАВАНА, 6 марта. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро подверг критике планы президента США Дональда Трампа по строительству стены на границе с Мексикой.
«Намерение возвести стену на границе с Мексикой — это проявление иррациональности в отношении не только этой братской страны, но и всего региона», — заявил Кастро на открывшемся в воскресенье в Каракасе саммите Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), добавив, что Куба выражает в этом вопросе солидарность с мексиканским народом. Слова кубинского руководителя приводит газета Granma.
Во время предвыборной кампании Трамп последовательно выступал за строительство стены на границе с Мексикой с целью остановить поток нелегальных иммигрантов на американскую территорию. Миллиардер подчеркивал, что заставит заплатить за возведение этого сооружения мексиканское правительство.
Указ о возведении барьера на границе с южным соседом США Трамп подписал 25 января. Выступая на прошлой неделе перед Конгрессом, глава Белого дома объявил о намерении начать возводить стену «с опережением графика».
По словам кубинского руководителя, это скажется на конкурентоспособности экономик стран региона.
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