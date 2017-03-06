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06:16 (мск), источник: AmurMedia.ru

Кардинальную перестановку кадров провели в Совете по предпринимательству Хабаровского края

Срочное сообщение пришло с заседания Совета.

Источник: khabkrai.ru

Хабаровск, 6 марта, AmurMedia.

Новый заместитель председателя Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при губернаторе Хабаровского края назначен несколько минут назад. Им стал председатель правления Ассоциации рестораторов Хабаровского края Андрей Веретенников, сообщает корр. ИА AmurMedia с заседания Совета.

Андрей Веретенников, известный в городе предприниматель-ресторатор, стал новым заместителем председателя Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при губернаторе Хабаровского края.

Ранее этот пост занимал Сергей Степанов, генеральный директор ООО «Строительная компания «Лунный свет».

Председателем Совета по-прежнему остается губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

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