Кардинальную перестановку кадров провели в Совете по предпринимательству Хабаровского края
Срочное сообщение пришло с заседания Совета.
Срочное сообщение пришло с заседания Совета.
Хабаровск, 6 марта, AmurMedia.
Новый заместитель председателя Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при губернаторе Хабаровского края назначен несколько минут назад. Им стал председатель правления Ассоциации рестораторов Хабаровского края Андрей Веретенников, сообщает корр. ИА AmurMedia с заседания Совета.
Андрей Веретенников, известный в городе
Ранее этот пост занимал Сергей Степанов, генеральный директор ООО «Строительная компания «Лунный свет».
Председателем Совета