Глава МИД Японии обсудил по телефону пуски ракет КНДР с Тиллерсоном

По данным агентства, а также сообщению южнокорейского агентства Ренхап, состоялся также телефонный разговор Фумио Кисиды с главой МИД Южной Кореи Юн Бен Се.

Япония заявила протест в связи с новым испытанием ракеты в КНДР

В тот же день состоялся телефонный разговор советников по национальной безопасности лидеров США и Южной Кореи.

Агентство Ренхап отмечает, что министры обсудили ситуацию вокруг новых испытаний баллистических ракет КНДР.

КНДР провела в понедельник пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии

КНДР провела в понедельник пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии

По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300−350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было.

Пуски ракет велись с северо-западного побережья КНДР в районе Тончханни. Они пролетели через территорию КНДР и далее над Японским морем, преодолев расстояние в тысячу километров. Военные Южной Кореи полагают, что баллистические ракеты поднимались на высоту 260 километров.

Нынешние ракетные испытания в КНДР совпали с проведением в Южной Корее крупномасштабных американо-южнокорейских военных учений.

Генштаб Корейской народной армии предупреждал на прошлой неделе, что КНДР будет вынуждена пойти на ответные меры в связи с этими маневрами.