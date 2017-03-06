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07:04 (мск), источник: РИА Новости

Глава МИД Японии обсудил по телефону пуски ракет КНДР с Тиллерсоном

ТОКИО, 6 мар — РИА Новости, Иван Захарченко. Глава МИД Японии Фумио Кисида обсудил по телефону пуски ракет в КНДР с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, передает агентство Киодо.

Источник: AP 2017

По данным агентства, а также сообщению южнокорейского агентства Ренхап, состоялся также телефонный разговор Фумио Кисиды с главой МИД Южной Кореи Юн Бен Се.

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Агентство Ренхап отмечает, что министры обсудили ситуацию вокруг новых испытаний баллистических ракет КНДР.

В тот же день состоялся телефонный разговор советников по национальной безопасности лидеров США и Южной Кореи.

КНДР провела в понедельник пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии

По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300−350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было.

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Пуски ракет велись с северо-западного побережья КНДР в районе Тончханни. Они пролетели через территорию КНДР и далее над Японским морем, преодолев расстояние в тысячу километров. Военные Южной Кореи полагают, что баллистические ракеты поднимались на высоту 260 километров.

Нынешние ракетные испытания в КНДР совпали с проведением в Южной Корее крупномасштабных американо-южнокорейских военных учений.

Генштаб Корейской народной армии предупреждал на прошлой неделе, что КНДР будет вынуждена пойти на ответные меры в связи с этими маневрами.

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