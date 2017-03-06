Органы власти Иркутской области поддерживают изменения в закон о градостроительстве
Глава региона Сергей Левченко рассмотрел соответствующий законопроект.
Глава региона Сергей Левченко рассмотрел соответствующий законопроект.
Глава региона Сергей Левченко рассмотрел проект закона «О внесении изменений в закон «О градостроительной деятельности в Иркутской области». Губернатор поддержал предложение установить случай, при котором не требуется получение разрешения на строительство, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства напряжением до 35 кВ включительно, а также связанных с ними трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного предназначенного для осуществления передачи электрической энергии оборудования. Исключение составляют случаи строительства указанных объектов на землях сельскохозяйственного назначения в целях технологического присоединения потребителей — физических лиц — мощностью до 15 кВТ включительно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на УЗПП по Иркутской области.
Соответствующее заключение глава региона направил председателю ЗС региона Сергею Брилке.
«Также законопроект получил положительное заключение правового управления Законодательного Собрания Иркутской области, большинства муниципальных образований региона, управления министерства юстиции РФ по Иркутской области», — отметили в
Напомним, разработанный специалистами аппарата
Проект закона был разработан в связи с тем, что на федеральном уровне подготовлен законопроект, содержащий перечень случаев, не требующих разрешения на строительство. Перечень случаев федерального проекта совпадает с региональным. Однако принятие документа — длительная процедура, поэтому регион может принять свой закон и облегчить условия ведения бизнеса. В случае принятия федерального закона областной будет признан утратившим силу. Существует положительный опыт принятия подобных законов в других регионах. Специалисты аппарата проанализировали все возможные риски, связанные с принятием закона в Иркутской области и исключили их из закона.
И.о.
«Проект закона на сегодняшний день поддержали глава региона Сергей Левченко, аппарат Законодательного Собрания Иркутской области, большинство муниципальных образований Иркутской области, представители общественных организаций,
Проект закона также рассмотрен Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области. Муниципальные образования беспокоятся, что после принятия закона появится произвольное стихийное строительство опасных для жизни и здоровья населения объектов. Однако это исключено определенными законодательными требованиями на федеральном уровне и существующими