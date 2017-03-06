Органы власти Иркутской области поддерживают изменения в закон о градостроительстве

Глава региона Сергей Левченко рассмотрел проект закона «О внесении изменений в закон «О градостроительной деятельности в Иркутской области». Губернатор поддержал предложение установить случай, при котором не требуется получение разрешения на строительство, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства напряжением до 35 кВ включительно, а также связанных с ними трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного предназначенного для осуществления передачи электрической энергии оборудования. Исключение составляют случаи строительства указанных объектов на землях сельскохозяйственного назначения в целях технологического присоединения потребителей — физических лиц — мощностью до 15 кВТ включительно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на УЗПП по Иркутской области.

Соответствующее заключение глава региона направил председателю ЗС региона Сергею Брилке.

«Также законопроект получил положительное заключение правового управления Законодательного Собрания Иркутской области, большинства муниципальных образований региона, управления министерства юстиции РФ по Иркутской области», — отметили в пресс-службе омбудсмена.

Напомним, разработанный специалистами аппарата бизнес-омбудсмена проект закона всего предусматривает шесть случаев, при которых не требуется разрешение на строительство. Кроме описанного выше случая также речь идет о строительстве внутриквартальных водопроводов внутренним диаметром менее 300 мм от мест присоединения к кольцевым водоводам до объектов капитального строительства. Еще в перечень включено строительство самотечных сетей канализации с внутренним диаметром до 300 мм включительно от объектов капстроительства до мест присоединения к магистральным коллекторам. Теплоснабжающим организациям закон облегчит условия строительства тепловых сетей, предназначенных для транспортировки водяного пара или горячей воды с внутренним диаметром до 300 мм включительно. Еще один случай касается линий связи, в том числе, линейно — кабельных сооружений, в связи с углублением подземной части ниже планировочной отметки земли до пяти метров. Шестой случай касается сооружений связи, проектной документацией которых предусмотрены определенные характеристики: высота опоры до 55 метров и/или технологическое заглубление подземной части полностью или частично ниже планировочной отметки земли до пяти метров.

Проект закона был разработан в связи с тем, что на федеральном уровне подготовлен законопроект, содержащий перечень случаев, не требующих разрешения на строительство. Перечень случаев федерального проекта совпадает с региональным. Однако принятие документа — длительная процедура, поэтому регион может принять свой закон и облегчить условия ведения бизнеса. В случае принятия федерального закона областной будет признан утратившим силу. Существует положительный опыт принятия подобных законов в других регионах. Специалисты аппарата проанализировали все возможные риски, связанные с принятием закона в Иркутской области и исключили их из закона.

И.о. бизнес-омбудсмена Эвелина Секулович отметила, что законопроект с каждым днем все больше укрепляет свои позиции — его положительно оценивают как сами предприниматели, так и органы власти.

«Проект закона на сегодняшний день поддержали глава региона Сергей Левченко, аппарат Законодательного Собрания Иркутской области, большинство муниципальных образований Иркутской области, представители общественных организаций, бизнес-сообщество. Ни разу за время существования документ не был отклонен. Лишь один раз он был доработан — перечень случаев, не требующих разрешение на строительства, был сокращен до шести. На сегодняшний день в аппарат уполномоченного регулярно поступают вопросы, связанные с принятием закона. Представители бизнеса говорят о необходимости ускорить процесс. Подобные законы давно действуют во многих регионах России, где высоко оценивается инвестиционный климат», — сказала Эвелина Секулович.