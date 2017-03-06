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07:19 (мск), источник: Baikal-info.ru

Новые обрабатывающие машины осмотрел на БрАЗе Сергей Левченко

В ходе рабочей поездки в Братск губернатор Иркутской области посетил алюминиевый завод.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетил Братский алюминиевый завод компании РУСАЛ. Как сообщает 6 марта 2017 года пресс-служба БрАЗа, глава региона встретился с управляющим директором Евгением Зенкиным и познакомился с работой предприятия. Сергею Левченко показали электролизные и литейные цеха, новые обрабатывающие машины, облегчающие труд заводчан и современное газоочистное оборудование.

Губернатор дал высокую оценку экологической программе братских металлургов. «Программа серьезная и требует больших финансовых вложений, — сказал Сергей Левченко. — Очень хорошо, что металлурги к ней приступили и переводят производство на современные системы газоочистки. Эффект виден невооруженным глазом. Развитие на заводе ощущается по всем направлениям и программам».

Сергей Левченко также отметил, что БрАЗ занимает важное место в экономике региона и оказывает существенную помощь Братску. При поддержке заводчан реализовано немало социальных проектов, направленных на развитие городской среды.

Как отметил управляющий директор, главными направлениями развития БрАЗа являются автоматизация производства, оснащение корпусов новой обрабатывающей техникой, снижение нагрузки на окружающую среду. Природоохранной деятельности металлурги уделяют особое внимание. В 2016 году на экологические проекты направлено более 1 млрд рублей, большая часть из которых инвестирована в установку современных высокоэффективных газоочистных сооружений.

На заводе ведется внедрение принципиально новой технологии производства алюминия «Экологический Содерберг». В корпусах монтируется система автоматической подачи сырья, которая позволяет исключить разгерметизацию электролизеров во время загрузки глинозема и попадание вредных веществ в атмосферу. Выполняется масштабная работа по переработке отходов производства и реконструкции объектов их хранения.

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