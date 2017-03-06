В Парламенте рассматриваются во втором чтении поправки в Конституцию РК
Законопроект был опубликован в официальных СМИ 26 января 2017 года.
Законопроект был опубликован в официальных СМИ 26 января 2017 года.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На совместном заседании палат Парламента рассматривается во втором чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
Законопроект был опубликован в официальных СМИ 26 января 2017 года.
В заседании принимают участие