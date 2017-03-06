Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Власти США в нецензурных выражениях пообещали РФ новые санкции
Порошенко объявил траур на Украине
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
"Мне жаль Дробыша": Фадеев о конфликте с Самбурской
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Янукович сказал, что делать с ЛНР и ДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
14События недели в фотографиях
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
08:07 (мск), источник: Kazinform

В Парламенте рассматриваются во втором чтении поправки в Конституцию РК

Законопроект был опубликован в официальных СМИ 26 января 2017 года.

Источник: Kazinform

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На совместном заседании палат Парламента рассматривается во втором чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроект был опубликован в официальных СМИ 26 января 2017 года.

В заседании принимают участие Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев, Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков, члены Правительства, руководители органов, непосредственно подчиненных Президенту РК.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Южная Корея зафиксировала пуск неизвестной ракеты в КНДР
Данные о прослушках Трампа будут изучены Конгрессом США
В Госдуме готовят реформу трех управлений аппарата
Курганский суд отменил приговор воспитательнице Евгении Чудновец
Умер актер Александр Кузнецов
Строителям космодрома Восточный выплатили долги по зарплате
Кастро осудил планы Трампа по строительству мексиканской стены
Спорт
«Спартак» вдвое повысит зарплату Массимо Карреры Новый контракт итальянского специалиста с московским клубом будет заключен по окончании сезона
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь