Встреча по Сирии в Астане состоится 14—15 марта — МИД РК

«Страны-гаранты продолжают проводить консультации относительно сроков проведения консультаций по сирийскому урегулированию в Астане, предварительно, 14—15 марта — дата, которая была озвучена в Женеве, она сохраняется», — сказал Абдрахманов.

Министр добавил, что страны-гаранты определяют уровень и формат встречи и «большинство участников процесса по сирийскому урегулированию с удовлетворением отмечают успешных ход Астанинского процесса» и подчеркивают, что без переговоров в Астане невозможна была бы последняя встреча в Женеве по политическим вопросам урегулирования ситуации в Сирии.