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09:15 (мск), источник: Zakon.kz

Парламент РК принял поправки в Конституцию РК

Законопроект предусматривает 26 поправок в 19 статей Конституции.

На заседании совместной комиссии, созданной в Парламенте РК, во втором чтении приняли представленный главой государства законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Как отметил председатель совместной комиссии Нурлан Абдиров, законопроект предусматривает 26 поправок в 19 статей Конституции.

«Полагаем, что в рамках рассмотрения законопроекта во втором чтении, важно иметь цельное представление о сути всей конституционной реформы», — сказал он и рассказал о поправках, концептуально поддержанных депутатами в первом чтении.

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Так, большой блок поправок затрагивает вопросы перераспределения властных полномочий Президента, Парламента и Правительства «Данные поправки направлены на реализацию Плана Нации Елбасы «100 конкретных шагов».

Несомненно, верным шагом стало сохранение компетенции Президента по вопросам обороноспособности, внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы ветвей государственной власти и их взаимодействие. Закрепляется норма о том, что Парламент осуществляет законодательную власть", — пояснил депутат. При этом значительную часть установленных законом полномочий Главы государства в социально-экономической сфере предлагается передать Правительству.

Поправки также решают задачу сбалансирования отношений между ветвями власти на конституционном уровне. Появился новый действенный механизм защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. В соответствии с Основным Законом в Республике Казахстан не только признаются, но и гарантируются права и свободы человека и гражданина. При этом их гарантом является Президент Республики Казахстан.

«Принимая на себя обязательства по обеспечению конституционных прав и свобод, государство устанавливает правовые, прежде всего, конституционные, механизмы ее осуществления, — подчеркнул Абдиров. -Так, Глава государства в интересах защиты таковых сможет обращаться в Конституционный совет для проверки на соответствие Конституции действующих и принятых законов, а также иных правовых актов».

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Как отметил депутат, новое направление такого конституционного контроля положительно отразится на качестве законов и правовых актов. А это будет способствовать дальнейшему утверждению Казахстана как правового государства. В частности, поправки в статью 91 Конституции закрепляют незыблемость независимости государства, а также обязательное наличие заключения Конституционного Совета Республики по изменениям и дополнениям в Основной закон. На конституционном уровне закрепляются гарантии неизменности нашей главной ценности — независимости государства. В статье 91 Конституции прямо устанавливается, что наряду с унитарностью, территориальной целостностью республики и формой правления ни в каких случаях, даже путем пересмотра Основного закона, не может быть изменена независимость нашей страны.

«Данная поправка справедлива еще и потому, что независимость закреплена специальным Конституционным законом Республики Казахстан “О государственной независимости Республики Казахстан” от 16 декабря 1991 года», — заметил председатель комиссии, — «Для обеспечения незыблемости данных конституционных положений устанавливается, что изменения и дополнения в Конституцию могут быть вынесены на республиканский референдум или на рассмотрение Парламента только при наличии заключения Конституционного Совета об их соответствии отмеченным требованиям. Субъектом обращения по данному вопросу предлагается определить Главу государства».

Важное уточнение предлагается внести в пункт 1 статьи 49 Конституции в части того, что Парламент является высшим представительным органом Республики, осуществляющим не просто законодательные функции, а осуществляющим в соответствии со статьей 3 Конституции, законодательную власть.

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Основного закона, право выступать от имени народа и государства принадлежит Президенту, а также Парламенту Республики в пределах его конституционных полномочий. Законодательная власть — это ветвь государственной власти, которая занимается разработкой, рассмотрением и принятием законов, которые регулируют важнейшие общественные отношения, устанавливают основополагающие принципы и нормы, касающиеся правосубъектности физических и юридических лиц и другие отношения, названные в пункте 3 статьи 61 Конституции.

«Предлагаемая поправка является вполне логичной, поскольку в статьях 64, 75 и 76 конкретно закреплены положения о том, что исполнительную власть в нашей стране осуществляет Правительство, а судебную власть — суды (судьи), — пояснил мажилисмен. — Несомненно, что данная поправка приведена в соответствие с нормами пункта 4 статьи 3 Конституции, которыми установлена система государственной власти с принципом ее разделения на три ветви и взаимодействия между собой с использованием системы сдержек и противовесов».

Еще одна поправка вносится в подпункт 6) статьи 57 Конституции о праве заслушивать отчеты членов Правительства по вопросам их деятельности и обращения к Президенту об освобождении их от должности в случае неисполнения ими законов. В этом случае Президент освобождает члена Правительства от должности. Согласно новой редакции пункта 2 статьи 61 Президент вправе определять приоритетность рассмотрения проектов законов, означающее, что соответствующие законопроекты должны быть приняты в первоочередном порядке в течение двух месяцев.

Существенное изменение предлагается в пункт 1 статьи 70, в соответствии с которым Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом.

«Эта норма повышает ответственность депутатов, а также усиливает партийный принцип выборной системы страны», — заметил Н. Абдиров.

Кроме того, поправки в статью 44 предусматривают передачу от Президента Правительству полномочия по утверждению государственных программ и единой системы финансирования и оплаты труда работников всех органов, содержащихся за счет средств государственного бюджета. Эта задача будет решаться Правительством по согласованию с Главой государства.

Проектом исключается право Главы государства отменять либо приостанавливать действие актов Правительства и Премьер-Министра. Тем самым всю полноту ответственности за свои акты будет нести само Правительство. Вместе с тем Президент Республики в интересах защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения национальной безопасности, суверенитета и целостности государства может направлять обращения в Конституционный Совет для рассмотрения вступившего в силу закона или иного правового акта на соответствие Конституции.

Отдельные поправки касаются суда и прокуратуры. В действующей редакции пункта 3 статьи 79 Конституции установлены квалификационные требования к судьям. Эти же требования указаны и в Конституционном законе «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». Законопроектом предлагается конкретизировать квалификационные требования к судьям только законом.

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Норма статьи 81 об осуществлении Верховным Судом надзора за деятельностью судов заменяется уточнением, что Верховный Суд в предусмотренных законом случаях рассматривает отнесенные к его подсудности судебные дела. Изменения, вносимые в пункт 1 статьи 83, касаются обобщения отдельных функций прокуратуры, поскольку они осуществляются прокуратурой в рамках высшего надзора за соблюдением законности на территории Республики Казахстан.

В предлагаемой редакции основные функции прокуратуры изложены объемно и вместе с тем компактно со ссылкой на закон. При этом предусматривается, что прокуратура осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории страны, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.

Также законопроект содержит нормы, касающиеся местных представительных и исполнительных органов. В частности, в пункт 5 статьи 86 вносятся изменения, согласно которым полномочия маслихата прекращаются досрочно Президентом Республики Казахстан после консультаций с Премьер-Министром и Председателями Палат Парламента. Такое коллегиальное решение обеспечивает его обоснованность и необходимость, и повышает статус маслихатов.

В пункте 4 статьи 87 на уровень закона отнесен порядок назначения или избрания на должность акимов городского, районного и сельского уровня, а также освобождения их от должности.

«Напомню, что сейчас он регулируется указом Президента», — сказал Абдиров.

Ранее сообщалось, в персональный состав комиссии вошли:

От Сената РК: Серик Акылбаев, Бирганым Айтимова, Аскар Бейсенбаев, Кайрат Ищанов, Дулат Куставлетов, Дарига Назарбаева, Людмила Полторабатько.

От Мажилиса РК: Бактыкожа Измухамбетов, Нурлан Абдиров, Маулен Ашимбаев, Жамбыл Ахметбеков, Анар Жайынганова, Роман Ким, Екатерина Никитинская.

Председателем совместной комиссии путем голосования был назначен Нурлан Абдиров.

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