О переименовании Астаны речи нет — депутат

«Да, заслуги Первого Президента отражены в Конституции, о переименовании Астаны речи нет. Поправка о переименовании Астаны не выносилась на рассмотрение. По аэропорту — это не настолько значимое событие, чтобы вносить его в Конституцию, поэтому, если такое будет, это будет решаться отдельно», — сообщил Казанцев после совместного заседания палат Парламента.

Депутат Мажилиса Парламента Павел Казанцев сообщил, что отражение имени Нурсултана Назарбаева в наименовании столицы не заложено в принятых поправках в Конституцию Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Отметим, согласно принятому проекту, в пункте 2 статьи 91 Конституции закреплен статус Первого Президента.

«Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан — Елбасы, и его статус являются неизменными», — говорится в новой редакции основного закона страны.

Парламент принял поправки в Конституцию Казахстана. Законопроект предусматривает 26 поправок в 19 статей Конституции.

Напомним, на первом совместном заседании депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь Назарбаева. Сенатор Дархан Калетаев посчитал своевременной и актуальной идею отображения имени Назарбаева в наименовании столицы и объектов страны. Предложение о переименовании поддержал и депутат Мажилиса Павел Казанцев.