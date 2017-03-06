Максим Решетников высказал недовольство уборкой снега в Перми

По его словам, губернатор утром обошел улицы Перми и, не найдя уборочную технику, отменил все совещания и предложил градоначальнику решить проблему.



Источник в администрации Перми подтвердил «Ъ», что губернатор и мэр общались по поводу качества уборки города. Он отметил, что в ночь с субботы на воскресенье в городе выпало 7 мм осадков, что приравнивается к 15 сантиметрам толщины снежного покрова.