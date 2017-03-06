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08:43 (мск), источник: NewsKo

Галина Цвет покидает администрацию губернатора

Галина Цвет, ранее возглавлявшая департамент пресс-службы администрации губернатора Пермского края, написала заявление об увольнении и покидает этот пост.

С 9 марта её место в департаменте займет Наталья Летаева, которая имеет работы в пресс-службе, пишет «Коммерсант-Прикамье».

С 1999 по 2001 годы Наталья Летаева руководила пресс-службой заксобрания Пермского края. Впоследствии работала коммерческим директором телекомпании «СТС-Пермь», гендиректором РА «Алькасар-Пермь», гендиректором РА «Алькасар Регион Екатеринбург », директором «Формат Медиа».

Напомним, Галина Цвет была назначена на должность и.о. директора департамента пресс-службы администрации губернатора Пермского края 20 декабря 2016 года.

Ранее эту должность занимала Елена Закирова. 12 декабря стало известно о том, что Закирова намерена покинуть пост. Кадровые изменения произошли в связи с тем, что экс-губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о том, что намерен выводить пресс-службу администрации губернатора на качественно новый уровень.

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