Галина Цвет покидает администрацию губернатора
Галина Цвет, ранее возглавлявшая департамент
Галина Цвет, ранее возглавлявшая департамент
С 9 марта её место в департаменте займет Наталья Летаева, которая имеет работы в
С 1999 по 2001 годы Наталья Летаева руководила
Напомним, Галина Цвет была назначена на должность и.о. директора департамента
Ранее эту должность занимала Елена Закирова. 12 декабря стало известно о том, что Закирова намерена покинуть пост. Кадровые изменения произошли в связи с тем, что