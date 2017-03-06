Галина Цвет покидает администрацию губернатора

С 9 марта её место в департаменте займет Наталья Летаева, которая имеет работы в пресс-службе, пишет «Коммерсант-Прикамье».

С 1999 по 2001 годы Наталья Летаева руководила пресс-службой заксобрания Пермского края. Впоследствии работала коммерческим директором телекомпании «СТС-Пермь», гендиректором РА «Алькасар-Пермь», гендиректором РА «Алькасар Регион Екатеринбург », директором «Формат Медиа».

Напомним, Галина Цвет была назначена на должность и.о. директора департамента пресс-службы администрации губернатора Пермского края 20 декабря 2016 года.