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08:41 (мск), источник: Коммерсантъ

В Кочевском районе объединяют малочисленные поселения

С инициативой объединения малочисленных и финансово не обеспеченных поселений выступил глава Кочевского района Александр Юркин.

По его мнению, значительная часть бюджета таких поселений тратится на содержание аппарата, а могла бы использоваться на нужды населения, сообщает газета «Парма-Новости».

Идею объединения уже поддержали на публичных слушаниях жители Кочевского и Пелымского поселений, а также депутаты местных представительных органов. Глава района предлагал объединить и еще два поселения — Большекочинское и Маратовское, но поддержку в тех территориях не нашел.

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