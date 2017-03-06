В Кочевском районе объединяют малочисленные поселения

По его мнению, значительная часть бюджета таких поселений тратится на содержание аппарата, а могла бы использоваться на нужды населения, сообщает газета «Парма-Новости».



Идею объединения уже поддержали на публичных слушаниях жители Кочевского и Пелымского поселений, а также депутаты местных представительных органов. Глава района предлагал объединить и еще два поселения — Большекочинское и Маратовское, но поддержку в тех территориях не нашел.