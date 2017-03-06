В Украину едут сотни военных инструкторов из Канады
Инструкторы из Канады едут по ротации и приступят к обучению украинских солдат.
Инструкторы из Канады едут по ротации и приступят к обучению украинских солдат.
Канада с гордостью предоставляет помощь Украине, тренируя ее военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан.
«В сотрудничестве с нашими союзниками Канада гордится своей помощью Украине и соблюдением обязательств из проведения этой важной тренировочной миссии», — сказал Саджан.
Он также поздравил канадских военнослужащих, которые отправились в Украину на замену своим коллегам.
«Передаю наилучшие поздравления тем, кто отправляется в Украину с целью поддержки Вооруженных Сил Украины в рамках операции UNIFIER, а также с нетерпением жду возвращения тех, кто сейчас служит за границей. домой для заслуженного отдыха с семьей и друзьями», — отметил министр.
В канадском оборонном ведомстве добавили, что в эти выходные в Украину с базы в Эдмонтоне на ротацию отправились две сотни канадских военнослужащих. Они будут тренировать украинских военных до середины марта.
Напомним, около 200 канадских военных инструкторов с позапрошлого года проводят занятия с украинскими военнослужащими на Яворовском и