В Украину едут сотни военных инструкторов из Канады

Канада с гордостью предоставляет помощь Украине, тренируя ее военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан.

«В сотрудничестве с нашими союзниками Канада гордится своей помощью Украине и соблюдением обязательств из проведения этой важной тренировочной миссии», — сказал Саджан.

Он также поздравил канадских военнослужащих, которые отправились в Украину на замену своим коллегам.

«Передаю наилучшие поздравления тем, кто отправляется в Украину с целью поддержки Вооруженных Сил Украины в рамках операции UNIFIER, а также с нетерпением жду возвращения тех, кто сейчас служит за границей. домой для заслуженного отдыха с семьей и друзьями», — отметил министр.

В канадском оборонном ведомстве добавили, что в эти выходные в Украину с базы в Эдмонтоне на ротацию отправились две сотни канадских военнослужащих. Они будут тренировать украинских военных до середины марта.