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10:07 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Украину едут сотни военных инструкторов из Канады

Инструкторы из Канады едут по ротации и приступят к обучению украинских солдат.

Источник: Telegraf.com.ua

Канада с гордостью предоставляет помощь Украине, тренируя ее военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан.

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«В сотрудничестве с нашими союзниками Канада гордится своей помощью Украине и соблюдением обязательств из проведения этой важной тренировочной миссии», — сказал Саджан.

Он также поздравил канадских военнослужащих, которые отправились в Украину на замену своим коллегам.

«Передаю наилучшие поздравления тем, кто отправляется в Украину с целью поддержки Вооруженных Сил Украины в рамках операции UNIFIER, а также с нетерпением жду возвращения тех, кто сейчас служит за границей. домой для заслуженного отдыха с семьей и друзьями», — отметил министр.

В канадском оборонном ведомстве добавили, что в эти выходные в Украину с базы в Эдмонтоне на ротацию отправились две сотни канадских военнослужащих. Они будут тренировать украинских военных до середины марта.

Напомним, около 200 канадских военных инструкторов с позапрошлого года проводят занятия с украинскими военнослужащими на Яворовском и Каменец-Подольском полигонах. Их мандат заканчивается 31 марта 2017 года, поэтому во время визита Джастина Трюдо в Киев Петр Порошенко обратился к нему с просьбой продлить срок пребывания инструкторов в Украине. Пока официального ответа на этот запрос из Оттавы не поступало.

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