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09:42 (мск), источник: dostup1.ru

Названы самые влиятельные женщины Южного Урала

Эксперты составили традиционный рейтинг влиятельности женщин накануне 8 Марта.

Южноуральские эксперты опубликовали рейтинг влияния женщин Челябинской области — традиционное исследование проведено накануне 8 Марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинского филиала РАНХиГС.

В 2017 году участницами рейтинга стали 108 самых влиятельных женщин Челябинской области, оценивали представительниц прекрасного пола 48 экспертов.

Лидером рейтинга шестой год подряд остается сенатор — член Верхней палаты российского парламента РФ Ирина Гехт, однако балл ее влияния снизился по сравнению с прошлым замером (7,25 против 7,47), и эта тенденция присуща практически всем представителям элиты рейтинга.

На втором месте — руководитель Управления федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Анна Козлова с баллом влияния 6,93. Напомним, в прошлом году она замыкала тройку лидеров рейтинга, на второй позиции находилась экс-председатель региональной избирательной комиссии Ирина Старостина.

В этом году замыкает тройку влияния первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова (6,75 балла), которая показала стремительный рост в рейтинге влияния — год назад она «делила» девятое-десятое место, обладая одинаковым баллом влияния с первым замминистра экономического развития Челябинской области Ириной Акбашевой.

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