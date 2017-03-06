В Самаре решат, вводить ли лимит на поездки для дачников

Напомним, что с 1 февраля для льготников был установлен лимит на 50 поездок в месяц по социальной карте (ранее количество было не ограничено). С 21 февраля чиновники заявили, что количество поездок увечится до 60 в месяц, поскольку к 20 февраля 6 тысяч льготников потратили все свои поездки.

Однако в ходе совещания губернатору доложили, что по итогам февраля менее 5% пользователей социальных транспортных карт превысили лимит в 50 поездок. Таким образом, подавляющее большинство пассажиров-льготников в определенный норматив уложились. Глава региона дал поручение тщательно проанализировать данную информацию, более детально изучить каждый конкретный случай превышения лимита и внести предложения для принятия окончательного решения, сообщает пресс-служба облправительства.

Также дано поручение заранее, в течение ближайшей недели, проработать план движения маршрутов общественного транспорта во время дачного сезона: «Здесь тоже нужно определиться, как перевозить пенсионеров: по социальной карте с учетом лимита или же выпустить специальную летнюю сезонку. Возможно, нужно внести изменения в схему движения городских маршрутов. И в этих вопросах нужно исключить все возможные схемы злоупотребления».