Кандидатуры почетных жителей рассматривает Дума Владивостока
Депутаты Думы Владивостока рассмотрели кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока», сообщает ИА «Дейта».
Депутаты Думы Владивостока рассмотрели кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока», сообщает ИА «Дейта».
«На заседании комитета по социальной политике и делам ветеранов, состоявшемся 28 февраля, депутаты рассмотрели проект решения Думы города Владивостока «Об утверждении состава комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока», — говорится в сообщении Думы Владивостока.
Председатель комитета Ольга Ворожбит отметила, что состав комиссии ежегодно утверждается решением Думы города Владивостока.
«Согласно Положению о звании “Почетный граждан города Владивостока”, комиссия в составе девяти человек формируется на паритетных началах из представителей Думы Владивостока, администрации города, почетных граждан. Данная комиссия рассматривает представленные в Думу города Владивостока документы на присвоение почетного звания».
В состав комиссии по рассмотрению документов на присвоение в 2017 году почетного звания предлагается включить заместителя главы администрации города Владивостока Елену Щёголеву, начальника управления по исполнению программ по поддержке населения Андрея Вишню, начальника управления муниципальной службы и кадров Татьяну Грачёву, почетных граждан города Владивостока Антонину Алексашкину, Зинаиду Иовкову, Владимира Чубая. От Думы города Владивостока в состав комиссии по результатам рейтингового голосования, состоявшегося на заседании комитета по социальной политике и делам ветеранов, рекомендованы депутаты Ольга Забелина, Дмитрий Легкий и Юрий Леонтьев.
«После обсуждения комитет рекомендовал Думе города Владивостока утвердить данный состав комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока», — говорится в сообщении.
Первое заседание комиссии по рассмотрению документов на присвоение почетного звания в соответствии с Положением о звании «Почетный граждан города Владивостока» должно быть проведено не позднее десяти календарных дней со дня, следующего за днем завершения приема представлений. Срок подачи представлений на присвоение почетного звания — не позднее первого апреля текущего года.
Напомним, звание «Почетный гражданин города Владивостока» было учреждено в целях признания выдающихся заслуг граждан перед городом, поощрения деятельности почетных граждан, направленной на пользу города, обеспечение его благополучия и процветания.
Основанием для присвоения почетного звания являются: достижения в государственной, производственной,
Ежегодно звание «Почетный гражданин города Владивостока» присваивается одному гражданину из числа представленных кандидатов.