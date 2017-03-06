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09:49 (мск), источник: ДЕЙТА

Кандидатуры почетных жителей рассматривает Дума Владивостока

Депутаты Думы Владивостока рассмотрели кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока», сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«На заседании комитета по социальной политике и делам ветеранов, состоявшемся 28 февраля, депутаты рассмотрели проект решения Думы города Владивостока «Об утверждении состава комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока», — говорится в сообщении Думы Владивостока.

Председатель комитета Ольга Ворожбит отметила, что состав комиссии ежегодно утверждается решением Думы города Владивостока.

«Согласно Положению о звании “Почетный граждан города Владивостока”, комиссия в составе девяти человек формируется на паритетных началах из представителей Думы Владивостока, администрации города, почетных граждан. Данная комиссия рассматривает представленные в Думу города Владивостока документы на присвоение почетного звания».

В состав комиссии по рассмотрению документов на присвоение в 2017 году почетного звания предлагается включить заместителя главы администрации города Владивостока Елену Щёголеву, начальника управления по исполнению программ по поддержке населения Андрея Вишню, начальника управления муниципальной службы и кадров Татьяну Грачёву, почетных граждан города Владивостока Антонину Алексашкину, Зинаиду Иовкову, Владимира Чубая. От Думы города Владивостока в состав комиссии по результатам рейтингового голосования, состоявшегося на заседании комитета по социальной политике и делам ветеранов, рекомендованы депутаты Ольга Забелина, Дмитрий Легкий и Юрий Леонтьев.

«После обсуждения комитет рекомендовал Думе города Владивостока утвердить данный состав комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока», — говорится в сообщении.

Первое заседание комиссии по рассмотрению документов на присвоение почетного звания в соответствии с Положением о звании «Почетный граждан города Владивостока» должно быть проведено не позднее десяти календарных дней со дня, следующего за днем завершения приема представлений. Срок подачи представлений на присвоение почетного звания — не позднее первого апреля текущего года.

Напомним, звание «Почетный гражданин города Владивостока» было учреждено в целях признания выдающихся заслуг граждан перед городом, поощрения деятельности почетных граждан, направленной на пользу города, обеспечение его благополучия и процветания.

Основанием для присвоения почетного звания являются: достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной, благотворительной и иной деятельности, способствующей улучшению условий жизни населения, социально-экономическому развитию города Владивостока; общепризнанный личный вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров, воспитание подрастающего поколения, духовное и нравственное развитие общества, поддержание законности и правопорядка; проявление личного мужества и героизма на благо города Владивостока.

Ежегодно звание «Почетный гражданин города Владивостока» присваивается одному гражданину из числа представленных кандидатов.

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