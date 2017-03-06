Алиханов по итогам инвестфорума в Сочи выступил за большую самостоятельность регионов

«Подавляющее большинство полномочий, финансируемых за счет средств областного бюджета, предусмотрены федеральными законами. При этом регион не имеет возможности сократить объем этих полномочий, перераспределить бюджетные средства на другие цели, ввести критерии отбора получателей средств, например, для обеспечения принципа адресности социальной поддержки», — цитирует агенство Алиханова.

«Вопросы лекарственного обеспечения населения полностью зарегулированы федеральным законодательством, начиная от определения наименования заболеваний, при которых гражданам оказывается государственная социальная помощь в виде бесплатного обеспечения лекарствами, заканчивая наименованием лекарственных препаратов», — отметил глава региона.

Примерно такая же ситуация, по его словам, — в вопросах обеспечения детей-сирот жилыми помещениями, социальных выплат отдельным категориям граждан, учета неработающего населения, медицинское страхование которого осуществляется за счет средств регионов.

«Учет неработающего населения в вопросе медстрахования полностью урегулирован соответствующим федеральным законом, формулировки которого создают условия, когда у субъектов РФ возникают значительные дополнительные расходы за ту часть населения, которая не осуществляет официально трудовую деятельность, укрываясь от уплаты налогов. То есть неработающим населением с точки зрения федеральных органов является все население, за которое не уплачиваются взносы в социальные фонды», — добавил глава региона.