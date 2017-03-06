Экс-министра сельского хозяйства выпустили под подписку о невыезде

Бывшему министру сельского хозяйства Пермского края Ивану Огородову избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом «Новостям Перми» сообщили источники в правоохранительных органах.



Напомним, 3 марта стало известно о том, что ФСБ по Пермскому краю возбудила дело в отношении Ивана Огородова по присвоению и растрате. Пока не поступало официальных комментариев по поводу того, с чем связано расследование уголовного дела.