Довыборы в гордуму Екатеринбурга: на два места 11 желающих

Избирательные бюллетени для голосования на дополнительных выборах в городскую думу Екатеринбурга уже переданы в участковые избирательные комиссии, а все помещения избирательных комиссий, предназначенные для хранения избирательных бюллетеней, будут взяты под охрану сотрудниками органов внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе Горизбиркома корреспонденту ИА REGNUM.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга состоятся 19 марта 2017 года. На данный момент по одномандатному избирательному округу № 14 зарегистрировано шесть кандидатов: Светлана Семёнова от «Партии пенсионеров за справедливость», самовыдвиженец Владимир Смирнов, Евгений Старокожев от КПРФ, Евгений Кеосьян от ЛДПР, Юрий Оносов от эсеров и Владимир Стругов от «Единой России». Всего свои кандидатуры выдвигали десять кандидатов, но четверо из них выбыли по собственным заявлениям или им было отказано в регистрации.

По одномандатному избирательному округу № 8 выдвигалось девять соискателей, однако зарегистрировано было пять кандидатов. Это Михаил Смоляков от «Единой России», Григорий Вихарев от ЛДПР, Павел Андреев от «Справедливой России», Святослав Штукин от КПРФ и Александр Кислых от «Партии пенсионеров за справедливость».

Как сообщил глава городского избиркома Илья Захаров, все 11 зарегистрированных кандидатов внесены в бюллетени для голосования и по закону могут заявить о самоотводе до 13 марта 2017 года. Если это произойдёт, то в течение недели перед выборами изменения в бюллетени будут внесены вручную.

Отметим, что бюллетени по одномандатным округам № 8 и № 14 были изготовлены в количестве 43 800 и 45 500 штук соответственно, а лишние экземпляры бюллетеней уничтожили.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, довыборы в гордуму Екатеринбурга были назначены после досрочного прекращения полномочий занявшей пост главы регионального Минкульта Светланы Учайкиной и перешедшего работать в законодательное собрание Свердловской области Игоря Володина.

На освободившиеся места свои кандидатуры выдвинули 16 соискателей, причём двое из них на тот момент представили все необходимые документы и были зарегистрированы. В тот же день стало известно о том, что самовыдвиженцы Алексей Фефилов, Дмитрий Смирнов и Владимир Лапкин сняли свои кандидатуры. Ещё двое кандидатов получили отказы в регистрации.