Губернатор поздравил Валентину Терешкову с юбилеем
В понедельник, 6 марта, губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил с юбилеем первую
В понедельник, 6 марта, губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил с юбилеем первую
Глава региона отметил высокий вклад Валентины Терешковой в развитие отечественной космонавтики, огромное личное мужество, активную жизненную позицию, которые вызывают самое искреннее восхищение миллионов людей как у нас в стране, так и за рубежом.
«Навсегда вписав свое имя в историю покорения космоса, Вы и сегодня являете собой высокий пример преданного служения Отечеству. Ваша деятельность в Государственной думе способствует укреплению Российской Федерации, эффективному решению ее