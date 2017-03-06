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13:18 (мск), источник: Volga News

Губернатор поздравил Валентину Терешкову с юбилеем

В понедельник, 6 марта, губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил с юбилеем первую женщину-космонавта, Героя Советского Союза, депутата Государственной думы РФ Валентину Терешкову.

Глава региона отметил высокий вклад Валентины Терешковой в развитие отечественной космонавтики, огромное личное мужество, активную жизненную позицию, которые вызывают самое искреннее восхищение миллионов людей как у нас в стране, так и за рубежом.

«Навсегда вписав свое имя в историю покорения космоса, Вы и сегодня являете собой высокий пример преданного служения Отечеству. Ваша деятельность в Государственной думе способствует укреплению Российской Федерации, эффективному решению ее социально-экономических проблем, упрочению народного единства. Ваши разносторонние знания, профессионализм, высочайшая работоспособность, подлинно государственный подход к делу вызывают заслуженное уважение коллег, руководства и жителей нашей страны. Позвольте выразить Вам особую признательность за внимание к нашему региону. Ваш визит в Самару стал поистине знаковым событием для космической столицы России. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, плодотворной работы и успехов во всех начинаниях!» — отметил Николай Меркушкин.

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