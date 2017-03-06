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11:56 (мск), источник: AmurMedia.ru

Из-за госдолга Хабаровский край находится на грани банкротства — Постников

Лидер краевого отделения КПРФ объяснил, почему растут кредитные обязательства региона и к чему это может привести.

Хабаровск, 6 марта, AmurMedia.

Долги коммерческим банкам и федеральному бюджету ведут Хабаровский край в долговую яму. Постоянных займов можно было бы избежать, если бы правительство края вкладывало собственные доходы региона в промышленность, сообщил корр. ИА AmurMedia депутат краевой ЗакДумы от КПРФ Виктор Постников.

Напомним, ранее сообщалось, что Хабаровский край вошел в тройку «лидеров» по государственному долгу с 36, 1 млрд занятых рублей. По мнению лидера хабаровских коммунистов Виктора Постникова, к неутешительному финансовому положению край привело неправильное распределение средств.

— Еще пять-шесть лет назад бюджет был профицитным. Как раз в это время нужно было заниматься развитием промышленности. Причем не бегая по городам и весям с протянутой рукой в поиске иллюзорных инвесторов, а предметно вкладывая средства в развитие конкретных производств. Та же рыбообработка, лесопиление, в общем, унитарные предприятия с госучастием. Никто этого не делал, — сообщил Виктор Постников.

По мнению парламентария, частично край также подвело и стремление «откупиться» социальными выплатами от граждан.

— В правительстве хотели показаться состоятельными людьми, выполняющими все обязательства. Посмотрите, к чему это привело. Недавно уменьшили прожиточный минимум на полпроцента, а значит, все остальные соцвыплаты тоже скоро сократятся, — уверил Виктор Постников.

С мнением, что содержание долга не влечет серьезной нагрузки на бюджет, депутат категорически не согласен.

— Мы тогда предупреждали, вы залезете в долги к коммерческим банкам, будете платить огромные проценты, которые за миллиарды уже зашкаливают. Так оно и получилось. Нас же не слушают, считают, что правящая партия «Единая Россия» самая умная, всё знает. Ну знаете — отвечайте, — заявил Виктор Постников.

Спасти ситуацию, по мнению представителя КПРФ, может спасти только возвращение государства в экономику.

— Нужно снова ввести долгосрочное планирование. Сейчас нет планов, одни программы, которые корректируются по пять раз и никто за них ответственности не несет. И край в итоге катится в долговую яму, — подытожил Виктор Постников.

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