«Медовый месяц» Решетникова. Эксперты оценили работу нового и.о. главы края

Уже месяц пролетел после губернаторского «переворота» в Пермском крае. 6 февраля Виктор Басаргин ушёл в отставку, вместо него и.о. главы региона Владимир Путин назначил Максима Решетникова.

Эксперты пермского клуба «Выборы 2017» оценили первые шаги и назначения нового руководителя края. Сделали они это на заседании с «брачным» названием: «Февраль 2017: медовый месяц в пермской политике?». Понятное дело, на работу Максима Решетникова на новом посту они смотрели через призму осенних губернаторских выборов.

Корреспондент сайта «АиФ-Прикамье» узнал, как политические эксперты оценивают работу нового главы региона.

Варяг 2.0, или Почему политэксперты превратились в ждунов?

Политтехнолог Александр Пахолков первые назначения Максима Решетникова охарактеризовал как «осторожные».

«И.о. губернатора назначает тех, кого знает, в ком уверен. И злые языки сразу начали формировать новые негативные бренды: Максим Решетников — варяг ver. 2.0, то есть некая другая версия губернатора-варяга. Пускай он по рождению пермяк, но тащит кадры из Москвы. Пока эти негативные бренды не внедряют активно, но они уже появились», — отметил г-н Пахолков.

По его словам, картина прояснится, когда Решетников примет решения по ключевым кадровым вопросам — главе администрации, его «политическому» заместителю. Пока же, напомним, эти посты занимают Рустем Юсупов и Алексей Чусовитин, которых назначил ещё прежний губернатор.

«Здесь будет интересно понаблюдать, сохранится ли прежняя схема, которая началась при прежнем губернаторе с Дмитрия Самойлова — ослабленный глава администрации и при нём политический зам. Или у нас снова будут алиевоподобные главы администрации (намёк на Фирдуса Алиева, который руководил администрацией губернатора Чиркунова в 2011−12 гг. — прим. авт.). Это очень важно. Пока же ничего непонятно, мы превратились в “ждунов”. Максим Решетников чётко показал приоритет обычных полей перед электоральными. Министр сельского хозяйства у нас есть и к посевной мы готовимся, а к выборам нет», — добавил Александр Пахолков.

Экс-сенатор от Пермского края, а ныне конезаводчик Сергей Левитан объяснил, почему наивно было ждать каких-то ярких решений и действий от Максима Решетникова в первый же месяц работы на новом посту.

«У меня сложилось ощущение, что этот человек не мечтал попасть в губернаторы Пермского края. Максим Решетников траекторию своей карьеры наверняка выстраивал иначе. Его возвращение на пермскую землю в ранге главы региона стало неким компромиссом между элитами. Поэтому ждать от него каких-то ярких подвигов в первый месяц вряд ли стоит. Особенно с учётом того, что он никогда не стоял на “земле”, из стен вуза почти сразу пересел в чиновничьи кабинеты и потом переходил из одного в другой, поднимаясь по карьерной лестнице», — сказал Левитан.

«Понятно, почему Максим Решетников не делает резких шагов. Просто поставьте себя на его место. Он давно не знает, что такое Пермь, много лет здесь не работал. Он не знает здесь людей, ему очень сложно сделать конкретный выбор. У него нет реальной команды, он никогда не был первым лицом. И пока все его действия — шаги человека, которого вырвали из знакомого контекста и выбросили в другую повесть», — добавляет председатель общественного движения «Выбор» Константин Окунев.

Под федеральным зонтом, или Решетников всё равно выиграет выборы?

Журналист Олег Русских придал дискуссии импульс, заявив, чтобы осенние выборы Решетников всё равно выиграет.

«Выиграть можно по-разному», — парировал Александр Пахолков.

Мысль развил директор пермского филиала «Института философии и права Уральского отделения РАН» Олег Подвинцев, который отметил, что уже сейчас команда Решетникова должна работать на выборы.

«Независимо от того, есть гарантия победы или нет. Мне кажется, что такой гарантии и нет. Хотя бы потому, что сейчас всё в руках Кремля, который может поменять кандидата. Такой прецедент был — в Калининградской области (Евгений Зиничев проработал главой региона в 2016 году всего три месяца после назначения — Авт.). Да, Кремль может обеспечить гарантированную победу и. о. губернатора. Но захочет ли он это сделать?», — говорит Подвинцев.

По его словам, многое будет зависеть от того, какой результат и какой ценой получит Максим Решетников на осенних выборах.

«Это важно для определения отношений с Кремлём, с элитой и населением нашего края. О Максиме Решетникове будут судить по тому, как он покажет себя на выборах, как выиграет их. Можно выиграть выборы, но проиграть всё — дальнейшие возможности чего-то добиться на этом посту. Сейчас у Решетникова пока нет образа. Поэтому непонятно, РРв каком образе он будет выигрывать кампанию. Понятно, как подавать силовика на выборах, чтобы его образ стал привлекательным для большинства избирателей. Понятно, как провести на кресло губернатора того же самого производственника. А вот как подавать Решетникова? Это проблема», — считает Олег Подвинцев.

Александр Пахолков согласился, что Максиму Решетникову и его команде надо поспешить.

«У нас на дворе март, а в мае голодное население края выходит на работу на свои садовые участки. Осталось всего два месяца на формирование адекватного образа, потому что летом с нуля создать кандидату новый имидж невозможно, можно только развивать тот, который уже есть. Почему образ так важен? В своё время я много спорил с политическим блоком Виктора Басаргина. Я им говорил — дайте историю и образ, кто же такой Басаргин? Они не дали. И ребята из одного медиахолдинга вместе с известными блогерами помогли: «Виктор Фёдорович — варяг», — напомнил Пахолков.

Куда оптимистичнее по этой теме высказалась директор «Центра избирательных технологий» Людмила Ознобишина. Она отметила, что сейчас идёт мощная поддержка Решетникова в федеральных СМИ.

«И все показатели его известности растут так, как надо. Думаю, этот федеральный зонтик до сентября не пропадёт», — отметила Ознобишина.

Без балласта Басаргина, или Где горит свет до двух часов ночи?

Также вполне оптимистично по поводу перспектив Решетникова настроен депутат Пермской гордумы Сергей Ильин. По его словам, февраль — традиционно короткий месяц, плюс было много праздничных дней. Поэтому сложно ожидать от Решетникова, имевшего фактически 2,5 недели рабочих дней, множества кадровых назначений и свершений. Сергей Ильин обратил внимание на совсем другой, но очень важный, по его мнению, момент.

«Первые несколько дней (после назначения Решетникова — прим. авт.) была подвешенная ситуация: ходили слухи, что Виктор Басаргин станет сенатором. При таком варианте весь груз проблем, который накопил Басаргин во время губернаторства в Прикамье, мог повиснуть на Решетникове, осложнить ему выборную кампанию. Когда же прежнего губернатора назначили начальником Ространснадзора, интрига исчезла, как и основная проблема избирательной кампании Решетникова», — считает Ильин.

Он также отметил, что для и.о. главы Прикамья принцип личной преданности не будет иметь того значения, как это было у Виктора Басаргина и даже у Олега Чиркунова.

«Критерий эффективности и профессионализма выходит на первое место. Как бы ни был хорош человек, если он неэффективен, то в парадигме Решетникова он будет занимать чужое место. Все те люди, которые заходят, если они не будут работать как первое лицо, то они не задержатся. Им надо показать, что они эффективны на своём месте. Кстати, сейчас свет на Куйбышева, 14 горит до двух часов ночи. Проедете как-нибудь мимо ночью, увидите.

Спешить с выводами не надо. Важно, что мы сейчас наблюдаем смену поколений в эшелонах региональной власти. Думаю, средний возраст в команде Решетникова будет 40−45 лет. А значит, интенсивность и эффективность работы возрастет. Что же касается образа, то про Решетникова будут говорить очевидные вещи: молодой, перспективный. Для многих избирателей, с кем будут общаться агитаторы, это станет основным моментом. Главное, чтобы тот уровень аплодисментов, которые получил Решетников после длительного пятилетнего застоя, сейчас не расплескать, — добавил Ильин.

На что Олег Подвинцев возразил, что при таком подходе есть опасность скатиться к образу «мальчишки», напомнив, как в 1998 году за тогдашним премьером Сергеем Кириенко быстро закрепился негативный ярлык «киндер-сюприз».

Путин и теплота, или Почему лёгкой прогулки не получится?

Константин Окунев сомневается, что Решетников легко выиграет губернаторские выборы осенью. Экс-депутат краевого ЗС даже поупражнялся в телевизионной герменевтике — толковании сюжетов на центральных каналах.

«Что-то мне подсказывает, что лёгкой прогулки у Максима Решетникова не получится. Потому что зашёл он в наш край не совсем по шерсти, как это бывает. Вспомните недоумённое выражение лица Владимира Путина во время назначения Максима Решетникова: “Это кого мне привели?”. Это все прекрасно видели в сюжете. Ни для кого не секрет, что Старая площадь и Лубянка готовили кандидатов, которые не носят фамилию Решетников. Как я понимаю, у Сергея Кириенко (руководитель администрации Президента — прим. авт.) есть задача сделать высокую явку и провести конкурентные избирательные кампании в семи из 14-ти регионов, где осенью пройдут выборы. Пермский край входит в число этих семи регионов», — подчеркнул Окунев.

Он также не исключил, что Решетникова до осени вполне могут поменять на другого врио: «Недовольных этим назначением много».

Людмила Ознобишина не согласилась с Константином Окуневым.

«Мы, видимо, с Константином Николаевичем по-разному смотрели этот сюжет. Я протестировала все пять сюжетов со встреч Президента с назначенными в феврале врио губернаторов регионов. По-моему, в двойку-тройку по теплоте высказываний Путина входит его общение с Максимом Решетниковым. И Путин как раз упор сделал на то, что Решетников — пермяк, а не варяг, у него здесь дети родились и т. д. », — сказала Ознобишина.

Она добавила, что хотелось бы увидеть конкурентные губернаторские выборы: «С реальной конкуренцией личностей, программ».

Сергей Левитан выразил по этому поводу большие сомнения.