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10:56 (мск), источник: Nakanune.ru

Борис Дубровский назначил экс-главу южноуральского УФМС и.о. начальника управления Госжилинспекции Челябинской области

И.о. начальник главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» назначен Олег Датских.

Соответствующее постановление подписал губернатора Борис Дубровский, передает корреспондент Накануне.RU.

«Назначить исполняющим обязанности начальника Главного управления “Государственная жилищная инспекция Челябинской области” Датских Олега Эриковича на условиях срочного служебного контракта с установлением должностного оклада по временно замещаемой должности и выплатой надбавок, установленных по временно замещаемой должности, освободив от ранее замещаемой должности», — говорится в тексте документа.

Добавим, что Датских ранее занимал пост начальника управления Федеральной миграционной службы по Челябинской области. Однако в июле после слияния УФМС со структурой МВД он уволился со службы. В августе прошлого года Борис Дубровский назначил Олега Датских замглавы минимущества Челябинской области.

Как уже сообщало Накануне.RU, 28 июля Александр Дмитриев, занимавший пост начальника управления Госжилинспекции ушел в отставку по собственной инициативе. и.о. начальника главного управления была назначена Ирина Гончалова, занимавшая пост заместителя руководителя.

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