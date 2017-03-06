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11:18 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Насиров провел ночь в зале суда

Роман Насиров провел ночь в зале суда, где ему накануне пытались избрать меру пресечения.

Источник: Telegraf.com.ua

Отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров провел ночь в зале суда, где ему накануне пытались избрать меру пресечения. Он чувствует себя хорошо. Об этом сообщил народный депутат Андрей Журжий на своей странице в Facebook.

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«Продолжаем дежурить в суде. Насиров провел ночь в зале суда и не пытался его покинуть. Чувствует себя хорошо. Успел дать два интервью. Надеемся, что сегодня в суде состоится “неожиданное” выздоровление и Насиров вместо спектаклей начнет полноценно принимать участие в судебном процессе», — сообщил нардеп.

Он также отметил, что приехала новая бригада «скорой» и сменила бригаду, которая дежурила эту ночь. В ночь на 6 марта в здание суда пропустили врачей.

Накануне судебное заседание по делу Р. Насирова перенесли на 6 марта в Апелляционный суд для того, чтобы рассмотрели заявление об отводе судьи, рассматривавшего ходатайство о мере пресечения. Однако, активисты заблокировали выезд из Соломенского райсуда.

Более 200 человек собрались под стенами учреждения. В НАБУ заявили, что будут оставаться в суде до возобновления рассмотрения дела Р. Насирова.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). При этом 72 часа с момента составления протокола о задержании Р. Насирова прошло 5 марта примерно в 23:50. 4 марта Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Р. Насирову. Впоследствии суд объявил перерыв до утра 5 марта, когда и продолжил рассмотрение ходатайства.

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