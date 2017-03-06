Шпорт вмешался в ситуацию с бикинским предпринимателем, претерпевшим от раздачи ДВ гектара

Хабаровск, 6 марта, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края поручил разобраться в случае с предпринимателем из Бикина, которого припер к стенке конкурент, забрав нужный гектар. Бизнесу нужно хорошо присмотреться и быстрее разбирать гектары, потому что по закону в этой ситуации виноватого нет, сообщил Вячеслав Шпорт на заседании краевого Совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата, передает ИА AmurMedia.

На Совете по предпринимательству и инвестклимату предпринимательница из Бикина напомнила недавнюю историю с местным предпринимателем, который неожиданно претерпел от раздачи гектара.

Предприниматель проработал 20 лет, построил магазин с кафе вдоль трассы «Уссури». Когда он хотел взять землю, ему тогда не дали — мол, охранная зона. А перед раздачей гектаров дорогу пустили в обход Бикина, запреты сняли, но участок перед магазином успел взять другой предприниматель .

— Сказал, что посадит там огород, поставит заборчик. А город отдал ему землю и сказал, все по закону! — возмущается бикинская предпринимательница. — Руководство, кто этим делом распоряжается, должен был сказать, что есть запрос на эту территорию, потому что рядышком полно земли. И теперь нам говорят, что это ничего, это еще из здешних забрали землю, а могут москвичи! Сказали, вы потом будете просто платить.

Губернатор, по его словам, с ситуацией знаком, но несправедливой она ему не кажется.

— Один предприниматель оказался просто предприимчивее другого предпринимателя. В этом и есть конкуренция. Тот предприниматель 20 лет там работает, а другой, не предприниматель, а просто нормальный человек, на компьютере нарисовал точки свободного гектара и взял его. И того обвинять нельзя, и того, — говорит Вячеслав Шпорт. — Я сколько раз выступал по телевизору и просил, уважаемые жители Хабаровского края, берите гектар, разбирайте быстрее гектар. Потому что может так случиться, что в Москве заберут гектар, который прямо перед вашим домом, — сказал Вячеслав Шпорт.

— Это неправильно, неправильно это! — не выдержала предпринимательница из Бикина.