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12:05 (мск), источник: УралПолит.ру

Губернатор расширил состав свердловского правительства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта, ИА УралПолит.Ru. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил состав правительства региона с 24 до 26 человек. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

В кабинет министров были включены главы двух ведомств: директор департамента молодежной политики Ольга Глацких и директор Госжилстройнадзора Алексей Россолов.

Напоминаем, департамент молодежной политики ранее входил в состав министрества спорта и был выведен из него в ноябре 2016 года. Департамент государственного жилищного и строительного надзора был создан в области еще два года назад.

После реформы кабинета министров его возглавил лично губернатор Евгений Куйвашев, а должность премьера была упразднена. В состав правительства области входят губернатор, два его первых заместителя, шесть заместителей и пятнадцать глав профильных министерств.

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