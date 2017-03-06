Губернатор расширил состав свердловского правительства

В кабинет министров были включены главы двух ведомств: директор департамента молодежной политики Ольга Глацких и директор Госжилстройнадзора Алексей Россолов.

Напоминаем, департамент молодежной политики ранее входил в состав министрества спорта и был выведен из него в ноябре 2016 года. Департамент государственного жилищного и строительного надзора был создан в области еще два года назад.

После реформы кабинета министров его возглавил лично губернатор Евгений Куйвашев, а должность премьера была упразднена. В состав правительства области входят губернатор, два его первых заместителя, шесть заместителей и пятнадцать глав профильных министерств.