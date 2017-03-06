Стали известны подробности госпитализации Талмача

«Талмачу стало плохо вечером в субботу, 4 марта. У него поднялось давление. Врачи провели обследование и порекомендовали его госпитализировать. Талмача доставили в больницу Скорой помощи», — сказал Морарь.

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Бывший глава Национального банка Молдовы Леонид Талмач, помещенный в пятницу, 3 марта, под предварительный арест на 15 суток в изолятор Национального антикоррупционного центра, госпитализирован в больницу Скорой помощи, заявил Sputnik глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

Отвечая на вопрос, куда определят экс-главу Нацбанка после выписки, Морарь отметил, что у Талмача есть право на обжалование решения первой инстанции, постановившей поместить его под предварительный арест.

Адвокат бывшего руководителя Нацбанка Виталий Нагачевский прокомментировал Sputnik подробности произошедшего.

«Вчера я был у Леонида Талмача в больнице. Не могу сказать, как именно он себя чувствует на данный момент, но вчера он был в реанимации. Необходимо отметить, что в январе этого года его прооперировали, у него было хирургическое вмешательство. В связи с арестом он очень сильно переживал, испытал сильнейший стресс», — отметил Нагачевский.

По его словам, накануне в субботу они работали в НАЦ с 10 утра до 19.00 с маленькими перерывами.

«Потом его отвели в изолятор, и там ему стало плохо. Чуть позже врачи вызвали скорую помощь, и медики решили, что самое лучшее для него — это госпитализация и реанимация», — отметил адвокат.

Как рассказал Нагачевский, Талмач сотрудничает со следствием.

«Если его выпишут, то он будет отправлен в следственный изолятор НАЦ. На данный момент Леонид Талмач арестован на 15 дней, и если за это время его выпишут, то из больницы он отправится обратно в изолятор», — сказал Нагачевский.

Как отметил собеседник, «будем надеяться, что после той работы, что мы провели в субботу, сам прокурор изменит мнение о необходимости в аресте Талмача».

«Он, а также офицеры по уголовному преследованию, убедились в том, что Талмач не имеет никакого отношения к тем преступлениям, которые ему инкриминируются», — сказал Нагачевский.

Защита бывшего главы Нацбанка подала кассацию в Апелляционную палату.

«Также мы написали заявление прокурору Виорелу Морарю, в котором я прошу, чтобы они сами пересмотрели наш запрос. Так как рассмотрение и принятие решения по кассации занимает более длительное время, а прокурор сможет этот процесс ускорить», — добавил Нагачевский.

Дата заседания Апелляционной палаты пока еще не определена.

Бывший глава Нацбанка Молдовы Леонид Талмач задержан 3 марта сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры по подозрению в участии в преступной группе, мошенничестве в особо крупных размерах, причинении имущественного ущерба и злоупотреблении служебным положением.