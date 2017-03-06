Социалисты требуют от примэрии решения вопроса относительно вывоза мусора, а также запретить строительство центра по переработке тяжелых металлов

Мы считаем, что свалку в Цынцэрень необходимо открыть для вывоза туда мусора. Что касается свалки в карьере Пурчел, туда можно будет свозить отходы максимум еще 1−2 месяца. Там собралось более 300 тыс. тонн инфильтрата отхода, кроме этого там происходит скопление метан в отходах, а это риск возникновения взрыва. Отходы необходимо свозить на свалку в Цынцэрень, которая специально оборудована. Если не предпринимать меры не известно, что дальше будет с Кишиневом, так как, кроме перечисленных проблем существует еще одна, это вода и ее качество. В Днестре уровень воды уменьшается, — сказал муниципальный советник.

Мукан утверждает вся проблема в примаре Кишинева. Он должен решать вопрос с открытием свалки в Цынцэрень. Пока он не решит этот вопрос, так и будет существовать проблема с карьером Пурчел. Насколько нам известно, ни одно учреждение не дало добро на вывоз мусора в карьер Пурчел.

Очередной кредит на плечи граждан.

Муниципальный советник Антон Лядский отметил учитывая проблемы с водой на Днестре, может быть предпринята попытка добычи воды вблизи Кишинева, а это соответственно риск для здоровья граждан. Все жидкие отходы, свозимые в карьер Пурчел в селе Бубуечь, стекаются к подземным водам, что может привести к загрязнению воды. Известно, что примар Кишинева Дорин Киртоакэ хочет взять кредит в размере 500 млн. евро. При этом дефицит муниципального бюджета 350 млн. леев.

Проект ни с кем не обсуждался.

Социалист Юрий Витнянский сообщил и о намерении примара населенного пункта Добружа построить на территории комбината по переработке картона центр по переработке тяжелых металлов.

Он отметил речь идет о переработке ртути. Это тяжелый и опасный метал. В Добруже проживают 2,5 тысяч человек, они все против такой инициативы. По предварительным данным, для строительства центра необходимо 4 млн. евро, которые местные власти планируют взять в кредит и выплачивать на протяжении 20 лет. Исходя из полученной информации, становится очевидным, что проект по строительству центра ни с кем не обсуждался, ни с жителями населенного пункта, ни с экологами.

Муниципальные советники требуют от примэрии Кишинева возобновить вывоз мусора на свалку в Цынцэрень и запретить строительство центра по переработке тяжелых металлов.

Они утверждают, что решение данных проблем входит в компетенции примара Дорина Киртоакэ, который намеренно бездействует.