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12:18 (мск), источник: Nakanune.ru

Якоб поручил дорожным службам Екатеринбурга очистить улицы «от бордюра до бордюра»

Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб на сегодняшнем утреннем рабочем совещании дал ряд поручений дорожным службам и службе квартальных. В частности, дорожники должны будут сделать акцент на уборке тротуаров.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Екатеринбурга, там, где они еще не очищены до покрытия, коммунальщики обеспечат постоянную подсыпку мелкофракционным щебнем, чтобы не допустить образования скользкости. Кроме того, службы продолжат и приведение всех улиц в габариты (то есть очистку от бордюра до бордюра).

Квартальным Якоб поручил еще раз обойти вверенные им территории и удостовериться, что управляющие компании очистили от снега все крыши. Если же на каких-то еще найдется неубранный снег и сосульки, инспектор должен выдать обслуживающей организации соответствующее предписание на устранение недоработок.

Как добавили в мэрии, в целом же коммунальные службы Екатеринбурга продолжают вести круглосуточную уборку объектов улично-дорожной сети.

Как сообщало Накануне.RU, в январе этого года в Екатеринбурге на беременную женщину с ребенком с крыши сошла наледь. Было возбуждено уголовное дело, а прокуратура в ходе проверки обнаружила нарушения.

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