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13:07 (мск), источник: Tengrinews

Минобразования РК обратится в органы для предотвращения провокаций

Ранее в соцсетях распространили информация о якобы исключении из Классификатора ряда специальностей.

В Министерстве образования и науки РК сделали официальное заявление о распространяемой информации в социальных сетях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным ведомства, информация о якобы исключении из Классификатора ряда специальностей, таких как как «Казахский язык», «Казахская литература», «Казахская история», «Лингвистика» и «Востоковедение», не соответствует действительности.

В министерстве намерены обратиться в органы для выяснения обстоятельств.

«МОН РК в установленном порядке обратиться в соответствующие органы для принятия мер по предотвращению подобного рода провокаций», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее в МОН РК ответили на вопросы представителей СМИ по поводу информации, распространяемой в социальных сетях и вызвавшей реакцию у некоторых политологов и общественных деятелей. Ведомство назвало неверной информацию о том, что министерство якобы исключило из Классификатора специальностей в вузах страны такие предметы как «Казахский язык», «Казахская литература», «Казахская история», «Лингвистика» и «Востоковедение».

«Единственное, в прошлом году специалисты обсуждали переход от реестра Классификатора в Реестр образовательных программ, но с Классификатором специальностей это не связано. Был разработан проект Классификатора, направленный на укрупнение специальностей в направления подготовки, но он не предусматривал сокращение и исключение специальностей, в том числе «Казахский язык и литература».

Данный проект широко обсуждался с представителями государственных органов, Национальной палаты предпринимателей, академической общественности, поступило много предложений, замечаний, поэтому работа по данному проекту Классификатора приостановлена — требуется серьезная доработка. Классификатор не введен с 1 февраля 2017 года, не ожидается его введение и в предстоящем 2017−2018 учебном году.

Надо сказать, введение в действие нового Классификатора является длительной процедурой и занимает в среднем 1−2 года. Актуализация специальностей проводится в установленном порядке не чаще одного раза в пять лет. Основанием являются данные мониторинга о востребованности специалистов с высшим образованием", — отметили в МОН РК.

Также в министерстве опровергли данные о том, что была прекращена работа проекта «Серпін».

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