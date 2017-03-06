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12:47 (мск), источник: УНИАН

Кабмин опубликовал порядок перемещения товаров в зоне АТО

Правительство разрешило перемещать через линию разграничения с зоной АТО гуманитарную помощь и товары для работы металлургии и энергетики.

Источник: УНИАН

Кабинет министров разрешил компаниям перемещать через линию разграничения с зоной АТО только гуманитарные грузы, а также товары, которые необходимы для работы металлургии, горно-обогатительной, угольной отраслей и генерации электроэнергии.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина от 1 марта 2017 года № 99, которым был утвержден новый порядок перемещения товаров в район или из района проведения АТО.

«Субъектам хозяйствования запрещается перемещать на временно неконтролируемую территорию или с временно неконтролируемой территории товары, за исключением: продуктов питания… которые перемещаются как гуманитарные грузы; лекарственных средств… которые перемещаются как гуманитарные грузы; товаров и продукции, которые обеспечивают функционирование и являются необходимыми для металлургической, горно-обогатительной, угледобывающих и энергогенерирующей отраслей, объектов критической инфраструктуры по списку и в объёмах, которые утверждаются общим решением Минэкономразвития и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий», — говорится в тексте документа.

Также сообщается, что для перемещения угля Министерство энергетики и угольной промышленности должно предоставить в Координационный центр по вопросам режима и экономической деятельности на территориях, которые прилегают к АТО, информацию об энергогенерирующих компаниях, которым нужен этот уголь.

«Перемещение угольной продукции через линию разграничения осуществляется исключительно железнодорожным транспортом через обозначенные контрольные пункты… Субъектам хозяйствования разрешается перемещать товары исключительно железнодорожным транспортом», — отмечается в документе.

Также данное постановление Кабмина обязывает энергогенерирующие компании после заключения контракта на покупку угля из зоны АТО предоставить Координационному центру копии этих документов.

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