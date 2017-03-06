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12:41 (мск), источник: УНИАН

Насиров уже ходит и даже занял кресло судьи — журналист

Отстраненный глава ГФС Роман Насиров ходит по залу суда и даже занял кресло судьи.

Источник: УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист Эльвина Сейтбуллаева.

«Насир уже встал, ходит по залу и даже занял кресло судьи. Трое суток он лежал на носилках, видимо, очень устал», — написала она.

В свою очередь корреспондент ТСН Алла Хоцяновская сообщила, что судебное слушание об отводе судьи должно начаться в 10:30. Насиров уже присутствует в зале в оранжевом свитере.

Напомним, Соломенский районный суд Киева продолжает рассмотрение дела отстраненного от выполнения полномочий председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

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