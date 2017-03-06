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13:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Песков прокомментировал отмену приговора Чудновец

Кремль не подвергает оценке решение судебных инстанций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отмену приговора воспитательнице из Екатеринбурга Евгении Чудновец, осужденной за репост видео с обнаженным ребенком.

Источник: РИА "Новости"

Слова Пескова в понедельник, 6 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

Еще раз повторяю, что решения судов надо уважать. В данном случае можно только приветствовать, президент обещал не оставить без внимания, что и произошло.
Дмитрий Песков

Ранее в понедельник президиум Курганского областного суда отменил приговор и постановил освободить Чудновец.

Воспитательница перепостила в соцсетях ролик с издевательствами вожатых детского лагеря над ребенком, чтобы привлечь внимание общественности.

22 декабря прошлого года Курганский областной суд признал ее виновной в распространении детской порнографии и приговорил к шести месяцам колонии. Позже апелляционная инстанция снизили срок на один месяц.

Комментарии
7
pikalor
Какая отвратительная рожа!)
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Тамара Гранаткина
Репосты надо давать вместе со своими комментариями относительно события , чтобы четко и ясно выразить свою позицию к тому, что имело место быть во избежание непонимания или двоякого толкования самого репоста.
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нет
Вовчик, есть статья 305 УК. Так что не несите бред, а изучайте законодательство. Песков имел ввиду то же самое, что подразумевается во всех странах. И лишь у местных бабуинов в головах противоположное.
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