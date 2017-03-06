Песков прокомментировал отмену приговора Чудновец
Кремль не подвергает оценке решение судебных инстанций, заявил
Кремль не подвергает оценке решение судебных инстанций, заявил
Слова Пескова в понедельник, 6 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».
Еще раз повторяю, что решения судов надо уважать. В данном случае можно только приветствовать, президент обещал не оставить без внимания, что и произошло.
Ранее в понедельник президиум Курганского областного суда отменил приговор и постановил освободить Чудновец.
Воспитательница перепостила в соцсетях ролик с издевательствами вожатых детского лагеря над ребенком, чтобы привлечь внимание общественности.
22 декабря прошлого года Курганский областной суд признал ее виновной в распространении детской порнографии и приговорил к шести месяцам колонии. Позже апелляционная инстанция снизили срок на один месяц.