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13:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Левченко: Новый инвестиционный проект группы «Илим» в Братске станет приоритетным

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко оценил ход реализации приоритетных инвестиционных проектов в лесной отрасли во время своей рабочей поездки в Братск.

Глава региона побывал на градообразующем предприятии АО «Группа «Илим», которое планирует к реализации на территории региона новый инвестпроект по модернизации производства. Он рассчитан на ближайшие шесть лет и будет проходить в три этапа. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Сумма предполагаемых капитальных инвестиционных затрат составляет 53,2 млрд рублей, в том числе 42,9 млрд рублей в развитие целлюлозно-бумажного производства в Братске и Усть-Илимске и 10,4 млрд рублей в модернизацию лесозаготовительной деятельности, включая приобретение техники и развитие инфраструктуры на территории региона. К 2022 году планируется увеличение объема производства до 2,3 тысячи тонн продукции в год, предполагается создать 100 новых рабочих мест. Сергей Левченко отметил, что Группа «Илим» имеет в Иркутской области самую большую площадь лесосеки — около 3,9 млн га. В 2016 году предприятия акционерного общества заготовили в регионе почти семь млн кубометров древесины. Арендная плата за лесные участки производится своевременно, в прошлом году в областной бюджет поступило больше 163 млн рублей.

«Реализация нового инвестиционного проекта потребует увеличения заготовки сырья. Мы выделили дополнительно 2,3 млн кубометров расчетной лесосеки под будущее производство глубокой переработки. Сейчас документы находятся на согласовании в Рослесхозе. После прохождения необходимых процедур мы с помощью Министерства промышленности и торговли России оформим новый инвестиционный проект Группы “Илим” как приоритетный», — сказал Сергей Левченко.

Кроме того, губернатор отметил, что это акционерное общество является одним из надежных партнеров в плане социально-экономического сотрудничества с Иркутской областью. С 2008 по 2015 год Группа «Илим» в рамках заключенных соглашений профинансировало социальных мероприятий на общую сумму более 990 млн рублей.

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