Александр Козенков станет новым советником Дмитрия Самойлова
Сегодня, 6 марта, глава администрации Перми Дмитрий Самойлов на аппаратном представит своего нового советника Александра Козенкова.
Сегодня, 6 марта, глава администрации Перми Дмитрий Самойлов на аппаратном представит своего нового советника Александра Козенкова.
К работе он приступит во вторник, 7 марта.
Напомним, Александр Козенков уволился с должности заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края в конце прошлого года. Одной из причин ухода Козенкова с поста стало совещание с