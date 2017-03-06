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13:19 (мск), источник: NewsKo

Александр Козенков станет новым советником Дмитрия Самойлова

Сегодня, 6 марта, глава администрации Перми Дмитрий Самойлов на аппаратном представит своего нового советника Александра Козенкова.

Источник: Reuters

К работе он приступит во вторник, 7 марта.

Напомним, Александр Козенков уволился с должности заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края в конце прошлого года. Одной из причин ухода Козенкова с поста стало совещание с экс-губернатором Пермского края Виктором Басаргиным по итогам прошедших довыборов по округу № 2 в краевое заксобрание.

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