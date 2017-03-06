В Нижегородской области совет судей возглавил Евгений Волосатых
В Нижегородской области Евгений Волосатых с 6 марта возглавил Совет судей. А председателем квалификационной коллегии судей стала Ольга Погорелко. Об этом сообщает объединенная
В Нижегородской области Евгений Волосатых с 6 марта возглавил Совет судей. А председателем квалификационной коллегии судей стала Ольга Погорелко. Об этом сообщает объединенная
Евгений Андреевич Волосатых ранее занимал пост заместителя председателя Нижегородского областного суда. На новую должность он был избран единогласно. Ольга Погорелко была судьей. На пост председателя ККС ее тоже избрали единогласно.
Выборы проходили методом открытого голосования. Срок полномочий предыдущих председателей окончен.
Также утверждены новые составы Совета судей и квалификационной коллегии судей.
Напомним, 13 февраля Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила об открытии вакантной должности председателя Нижегородского областного суда.