Суд отказал стороне защиты Насирова в отводе судьи

При этом в документе отмечается, что решение окончательное и обжалованию не подлежит.

«Суд не усматривает оснований для удовлетворения заявления адвокатов Насирова… Суд определяет в удовлетворении заявления отказать», — говорится в судебном решении.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд вынес сегодня.

Таким образом, следует ожидать, что сегодня суд начнет рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании Насирову меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 5 марта в заседании Соломенского райсуда Киева, который должен избрать меру пресечения Насирову, был объявлен перерыв, поскольку адвокаты подозреваемого заявили отвод судье Бобровнику.

Срок содержания под стражей Насирова истек после 23.00 5 марта. Насиров провел ночь с 5 на 6 марта в здании Соломенского райсуда, где находится и сейчас.

Здание суда, чтобы не допустить бегства Насирова, вечером 5 марта заблокировали активисты. Утром там находилось около 100 человек.

Справка УНИАН. Насиров подозревается в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия. Следствие считает, что Насиров в течение 2015−2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от должности председателя ГФС на время проведения расследования.