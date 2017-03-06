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13:24 (мск), источник: УНИАН

Суд ООН начал рассматривать иск Украины против России

Международный суд Организации Объединенных Наций начал слушание дела по жалобе Украины против России. На повестке дня запрос Киева о введения временных мер для защиты прав граждан.

Источник: УНИАН

Как передает собственный корреспондент УНИАН, сейчас обсуждается запрос Киева относительно введения временных мер, направленных на защиту гражданских прав.

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Дело слушают 16 судей под председательством судьи из Франции Ронни Абрахама (Ronny Abraham).

Ожидается, что по результатам этих слушаний будет определение Суда — удовлетворить или нет просьбу Киева о введении временных мер. Это решение может быть принято в период от нескольких недель до месяцев.

В первые два дня стороны должны изложить свои позиции относительно запроса, а в следующие два — заключительные позиции.

Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

По информации пресс-службы Суда, на мероприятие аккредитовалось почти 70 представителей средств массовой информации. Стоит отметить, что представителей российских СМИ — считанные единицы.

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