Администрация Нижнего Новгорода готовит документы для студии Хабенского
Встреча представителей администрации Нижнего Новгорода с Константином Хабенским по поводу дальнейшего развития детской студии «Открытие» прошла 4 марта.
Встреча представителей администрации Нижнего Новгорода с Константином Хабенским по поводу дальнейшего развития детской студии «Открытие» прошла 4 марта.
На ней присутствовали заместитель
«Встреча прошла на позитивной волне. Самое главное — каждая из сторон высказала свою принципиальную позицию. Нас волновала часть законодательства. Нас услышали. Администрация города сделала предложение. На сегодняшний день есть формальное взаимодействие», — сказала Суханова.
По ее словам, сейчас администрация города готовит пакет документов, который в течение двух дней будет передан руководителю фонда.
«Я пока не могу конкретизировать
В конце октября 2016 года появилась информация, что финансирование студии Хабенского в Нижнем Новгороде прекращено. Родителям воспитанников школы предложили самостоятельно оплачивать обучение.
7 февраля стало известно, что педагоги студии Хабенского не получили часть зарплаты за 2016 год.