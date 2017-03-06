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14:05 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Администрация Нижнего Новгорода готовит документы для студии Хабенского

Встреча представителей администрации Нижнего Новгорода с Константином Хабенским по поводу дальнейшего развития детской студии «Открытие» прошла 4 марта.

На ней присутствовали заместитель сити-менеджера Наталья Казачкова, директор департамента культуры Наталья Суханова, руководитель благотворительного фонда «Оперение» Ляйсан Мишарина и Константин Хабенский.

«Встреча прошла на позитивной волне. Самое главное — каждая из сторон высказала свою принципиальную позицию. Нас волновала часть законодательства. Нас услышали. Администрация города сделала предложение. На сегодняшний день есть формальное взаимодействие», — сказала Суханова.

По ее словам, сейчас администрация города готовит пакет документов, который в течение двух дней будет передан руководителю фонда.

«Я пока не могу конкретизировать какие-то условия, так как мы должны обменяться рядом документов. Мы в любом случае будем искать компромиссное решение», — отметила она.

В конце октября 2016 года появилась информация, что финансирование студии Хабенского в Нижнем Новгороде прекращено. Родителям воспитанников школы предложили самостоятельно оплачивать обучение.

7 февраля стало известно, что педагоги студии Хабенского не получили часть зарплаты за 2016 год.

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