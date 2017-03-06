В ЛНР сообщили, когда закончат «национализацию» украинских предприятий

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко сообщил, что из-за транспортной блокады внешнее управление в ДНР введено почти на 40 предприятиях украинской юрисдикции. Ввести внешнее управление с 1 марта решили и власти ЛНР.

«Здесь нельзя спешить, мы подходим к этому основательно, мы не гадаем. Наша задача — это правильно сформировать, построить экономику таким образом, чтобы это минимально сказывалось на жителях нашей республики и приносило как можно больше для нас прибыли… После того, как мы закончим этот процесс, и я верю, что это произойдет ближе к концу этого месяца, мы полностью все рельсы перенастроим и запустим», — приводит слова Плотницкого «Луганский информационный центр».

Он отметил, что республика не национализировала работающие в ЛНР предприятия с украинской юрисдикцией, а ввела на них внешнее управление для того, чтобы они могли работать.

«Украина считает, что мы национализировали, или “отжали”, эти предприятия. На самом деле, это не так. Тем более что мы давали им (собственникам предприятий — прим.) время и возможности, мы никогда этого не скрывали, но мы особо и не афишировали… Мы не можем жить в состоянии постоянной блокады и постоянной ненависти друг к другу. Украина будет нашим соседом, с которым мы, хотим мы того или нет, должны будем выстраивать те экономические вопросы, которые выгодны для республики», — подчеркнул Плотницкий.

Глава республики также заявил, что экономическая и транспортная блокада со стороны Киева ускорила принятие решения о введении внешнего управления на предприятиях-нерезидентах.

«Сам механизм блокады — он слегка подтолкнул. Да, может быть, мы хотели чуть позже это сделать, но пришло время это сделать быстро, резко и решительно. Мы этим воспользовались, и этот момент учтен. Поэтому и ЛНР, и ДНР идут по намеченному пути, по намеченному графику», — отметил Плотницкий.