Додон реагирует на объявление Плахотнюка: Это вызов

Всего через несколько минут после объявления Плахотнюка, касающегося изменения избирательной системы, президент Игорь Додон высказался против этой инициативы.

«Это недопустимо, вызывающе. Я выступлю с подробным изложением своей позиции», — написал глава государства.

Игорь Додон заявил, что будет выступать категорически против этой инициативы, которую он назвал его «недемократической и неприемлемой», направленной против партийной системы в Молдове. Президент призвал парламентские партии отклонить проект поправок к избирательной системе.

«Я считаю, что избирательная система нуждается в более эффективном механизме отбора депутатов и подготовки политического класса, но не так, как предлагает ДПМ, не через разрушение партий и “прихватизацию” выборов. Мое мнение таково: в перспективе мы должны внести ряд значительных изменений, они необходимы, но без изменения фундамента нынешней избирательной системы», — прокомментировал Додон.

Глава государства высказался за устранение существующих недостатков избирательного законодательства, например, путем открытия большего числа избирательных участков за рубежом, участия в избирательном процессе представителей диаспоры и граждан из Приднестровья, но он категорически против одномандатного голосования.

«Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что инициатива ДПМ, запущенная сегодня ее лидером Владом Плахотнюком, является неприемлемой. Избирательная система должна быть реформирована, но не так как они предлагают, не через методы, которые меняют ее коренным образом. Поэтому я предлагаю сократить число депутатов, привлечь к участию в выборах граждан Приднестровья и диаспоры. Но определенно — не одномандатная система. Я понимаю, что для этого социалистам нужно как можно быстрее добиться парламентского большинство, желательно на досрочных парламентских выборах», — добавил Додон.