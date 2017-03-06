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13:37 (мск), источник: Publika.md

Влад Плахотнюк: граждане смогут отправлять депутатов в отставку

Впервые в истории Молдовы, граждане смогут отправлять депутатов в отставку, если они не выполняют своих обязанностей.

Источник: Publika.md

С таким предложением выступает ДПМ, заявил её председатель Влад Плахотнюк.

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«Если депутат не работает на благо округа, который его выбрал, он уловками обманул избирателей, но на деле он куплен, и представляет чужие интересы; если он разочаровывает свой электорат, если он только обещает, но бездействует, тогда людям больше не придётся ждать четыре года, чтобы отправить его в отставку. Они смогут незамедлительно выбрать нового депутата на его место. Таким образом, граждане смогут полностью контролировать тех, кого выбирают», — заявил Влад Плахотнюк.

Отметим, что избирательную систему можно изменить. ДПМ настаивает на переходе к одномандатному голосованию. Проект вынесут на голосование, когда будет готово заключение Венецианской комиссии.

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