Влад Плахотнюк: граждане смогут отправлять депутатов в отставку

«Если депутат не работает на благо округа, который его выбрал, он уловками обманул избирателей, но на деле он куплен, и представляет чужие интересы; если он разочаровывает свой электорат, если он только обещает, но бездействует, тогда людям больше не придётся ждать четыре года, чтобы отправить его в отставку. Они смогут незамедлительно выбрать нового депутата на его место. Таким образом, граждане смогут полностью контролировать тех, кого выбирают», — заявил Влад Плахотнюк.

Отметим, что избирательную систему можно изменить. ДПМ настаивает на переходе к одномандатному голосованию. Проект вынесут на голосование, когда будет готово заключение Венецианской комиссии.